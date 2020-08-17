Ізраїль анонсував підписання мирного договору з ОАЕ за посередництва США. Ми вирішили проаналізувати: це разова акція або продумана стратегія?

"Угода Авраама": що це означає та до чого призведе

Президент Ізраїлю Беньяміни Нетаніагу вирішив пообіцяти призупинку анексії палестинських земель в обмін на визнання та мирний договір з ОАЕ. Це третя арабська держава, яка так зробила (раніше були Єгипет та Йорданія у 1979 та 1994 роках – 24). Новий договір носить кодове ім'я Авраама, пророка спільного для іудаїзму, християнства та ісламу. 24 канал розібрався нащо насправді це Ізраїлю і як він зближується з арабськими державами.

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Поступово Єрусалим нормалізує відносини з деякими сусідами, втім інші все ще налаштовані доволі войновничо. Раніше Ізраїль проводив непублічні перемовини в Омані та Судані, щоб схилити їх лідерів на свій бік (і Оман дійсно публічно підтримав мирні перемовини – 24).

Першим новину розповів, звісно, Дональд Трамп: "Ця угода – крок до створення більш безпечного, мирного та процвітаючого Бл.Сходу. Тепер, коли лід зламано, більше мусульманських арабських країн послідують за ОАЕ".

Перемовини вели через чоловіка доньки Трампа Джареда Кушнера та завершились віртуальною зустріччю Трампа, Нетаніагу та Мохаммеда бін Заєда, кронпринца та фактичного керівника ОАЕ.

Для США це дійсно може бути вігідно, оскільки обидві держави – важливі союзники США у боротьбі проти Ірану. А також це змінить тему з провальної боротьби з пандемією та виборів, які Трамп може програти. Втім, два інших учасника перемовин, цілком задоволені Трампом, бо він просуває їх інтереси всю свою каденцію. Ну і ще трохи саудівські.

Ізраїль та ОАЕ "узаконили" свої відносини/Фото: Morocco World News

Тепер "Бібі", як називають голову уряду Ізраїлю, стане у один ряд з Менахеном Бегіном та Іцхаком Рабіном, які підписували мирні угоди з Єгиптом та Йорданією відповідно.

Ніщо і ніхто не могли зупинити Нетаніагу від анексації крім Трампа. Тож вони шукали причину, щоб Трамп сказав ні. І нормалізація зробила свою справу, – пояснив NYT Денніс Росс, колишній переговірник по Близькому Сходу.

Такий поворот ще більш цікавий тим, що 16 місяців Нетаніагу проводив вкрай праву політику, яка мала увінчатися успіхом, коли Ізраїль анексує частину Західного берегу ріки Йордан. А ці землі палестинці вважають виключно своїми.

Але у останній момент Емірати встигли змінити його думку. Якби не вони, то ідея "двох держав для двох народів" померла би з кінцями. Потенційну анексію критикували в Європі та всередині ізраїльского політикуму.

Я обіцяв замиритися з арабськими державами, а ви сміялися з мене, – сказав Нетаніагу журналістам під час пресконференції з нагоди оголошення угоди.

Дипломатичний успіх, хоч і ненадовго, відволіче уряд Ізраїлю від пандемії, з якою той не дуже справляється, а його очільника – від корупційних справ, порушених проти нього. Які потенційно можуть відправити Бібі до в'язниці. Зі зростанням кількості випадків COVID-19 та планами відкрити школи, по єврейській державі прокотилися потужні протести.

Через участь у війнах, імідж в ОАЕ такий собі / Фото NYT

Нащо ця угода Еміратам З точки зору ОАЕ, договір з Ізраїлем – гарне покращення іміджу, який був заплямований війною у Ємені в складі саудівської коаліції та у Лівії на боці фельдмаршала Халіфи Хафтара. Місцеві шейхи тепер можуть подавати це як "спасіння палестинців". Саму угоду підпишуть через кілька тижнів, але вже зараз можна сказати одне: союз, щоб покінчити з іранським впливом у регіоні, набирає чіткіших обрисів.

"Модель деструкції з одного боку та замирення з Ізраїлем з іншого підходить наративу ОАЕ щодо регіональної та внутрішньої стабільності. Вона буде досягнута завдяки репресіям будь-яких демократичних ідей. Демократія – нічний кошмар для МБЗ (Мохаммеда бін Заєда – 24)", – пояснив Al-Jazeera коментатор подій у регіона Наваф Тамімі.

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Обидві держави планують: дозволити польоти один до одного, співпрацю у галузях науки, економіки, можливість для арабів молитися у мечеті Аль-Акса, відкриття посольств. Насправді, як справедливо зазначається, Ізраїль та ОАЕ давно покращили свої відносини, а договір лише закріпить це офіційно. Наприклад, там вже були політики Ізраїлю та спортсмени. Країну офіційно запросили на Dubai Expo 2021.

"Я не впевнений, що ті ОАЕ, які я знаю, відкриють посольство у Тель-Авіві. Хочу побачити це на власні очі", – застерігає Амос Гілеад, експерт з безпеки, який раніше був неофіційним емісаром в Еміратах.

Розвиток відносин відкриває Еміратам і доступ до сучасної ізраїльскої зброї, яку ті давно хотіли. До речі, Саудівська Аравія купляє її навіть без встановлення дипломатичних відносин, спираючись лише на гарантії США, що ці системи не будуть націлені назад на Ізраїль. Поки що ОАЕ можуть розраховувати хіба що на покращені версії дронів.

Палестинці без загрози анексії (принаймні, поки що – 24) все одно відчувають себе покинутими, як і поселенці – їм обіцяли скоре настання ізраїльского суверенітету над землями долини річки Йордан. "Народ Палестини не дозволяв нікому йти на поступки Ізраїлю у обмін на будь-що. Це чорний день для Палестини", – прокоментував Ахмед Майдалані, член Виконкому Організації звільнення Палестини. Вони відкликали посла до ОАЕ.

Найбільші невдахи це палестинці, згоден Аарон Девід Міллер з Фонду Карнегі. "Вони спостерігали за тим, як арабський світ наближається до Ізраїлю, ніби нагороджуючи його за ігнорування палестинців та підрив їх інтересів", – сказав він NYT.

Вони все ще залежать від грошей країн Затоки, а з тим, куди все це рухається, їх може ставати все менше і менше. Бахрейн та Оман, скоріш за все, будуть наступними, хто нормалізує відносини з Ізраїлем.

Роки таємних перемовин: як Ізраїль та ОАЕ домовлялись про відносини

Міністр Мірі Регев в ОАЕ з офіційним візитом / Фото: Times of Israel

Покращення зв'язків між Абу-Дабі та Єрусалимом можна простежити до 1990-х років. У 1994 році в ОАЕ створили Центр стратегічних досліджень, але по факту він став "каналом для розмов з Ізраїлем". Він народився через бажання Мохаммеда бін Заєда у той час придбати американські винищувачі, але так, щоб не викликати гніву ізраїльтян.

Щоб це вирішити, зустрілись еміратський академік Джамаль аль-Сувайді та дипломат Ізраїлю Джеремі Іссахаров. Тодішній голова уряду Іцхак Рабін дав "зелене світло" для продажу. Так між двома країнами з'явилося "почуття довіри".

Перші поїздки та контакти почалися 2-3 роки тому. Як пише Al-Jazeera, у жовтні 2018 року міністриня культури та спорту Ізраїлю Мірі Регев стала першою ізраїльтянкою, яка відвідала Абу-Дабі. Це був історичний офіційний візит: вона слухала гімн своєї держави на спортивному заході, була у Великій мечеті шейха Заєда. Там на івриті вона записала у книгу: "Я бажаю добра, життя та миру".

Так ОАЕ почали показувати світу "найгірше прихований секрет на Бл.Сході" – свої відносини з Ізраїлем. Міністри зв'язку та навіть закордонних справ Аюб Кара та Ізраель Кац теж були Абу-Дабі та Дубаї. Вже тоді мова йшла про політику нормалізації та співпрацю у питаннях безпеки.

Ізраїль як головні лобісти регіону

У 2017 році Сауди, Бахрейн, ОАЕ та Єгипет порвали відносини з Катаром, звинувативши емірат у підтримці тероризму та дружбі з Іраном, серед іншого. Доха отримала допомогу від своїх союзників – Туреччини та Ірану – але менш відомою є роль Ізраїлю. Вони намагалися залагодити конфлікт, пише Foreign Policy. І це незважаючи на відсутність дипвідносин з 2012 року!

Єрусалим просував спільні з Катаром плани по реконструкції Сектору Газа, що дозволило змінити думку вже у США. Наратив "Катар підтримує ХАМАС" змінився на "Катар може впливати на перемовини з ХАМАС". Так Доха потрапила у велику гру Вашингтона щодо деескалації ситуації в регіоні. 6 червня 2017 року Трамп у розмові з Королем Саудівської Аравії Салманом відмовив монарха від вторгнення до Катару.

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США запросили до медіації інший маленький емірат – Кувейт. Ізраїль тим часом лобіював інтереси Катару у Конгресі США, добиваючись зняття з розгляду законопроекту, який визначав би Катар як державу-спонсора тероризму. Тоді ж сталося посилення стратегічного партнерства з ОАЕ, описане вище.

Звісно, що Ізраїль дуже яро підтримував вихід Трампа з іранської ядерної угоди, бо Тегеран є наразі головним ворогом Єрусалиму. Так ця невеличка демократія, затиснута з усіх боків автократіями та абсолютними монархіями, простягнула руки одночасно ОАЕ, Катару та Оману.

Для них Ізраїль став містком до США, який ще й може впливати на Білий Дім та зберігати баланс сил у регіоні. Безпекова арабо-їзраїльска співпраця вже сприяє стабілізації місцевої ситуації, яка роздерта ворожнечею. Якщо цей процес продовжиться, незважаючи на неминучі кризи, ситуація може стати кращою у перспективі.