Трамп погрожує знищити все: чому США та Іран знову "на ножах"

Іран вивів на орбіту військовий супутник, а у відповідь Трамп пригрозив знищувати все, що загрожує флоту в США в регіоні.

Іран та військовий супутник: що про це відомо

Запуск військового супутника Іраном / Фото The Verge

Корпус стражів ісламської революції запустив з центральної пустелі Марказі, як вони заявили, "перший військовий супутник" Ірану. Він отримав назву "Нур" ("Світло") та знаходиться на висоті 425 км над поверхнею Землі. Туди його вивела триступенева ракета "Гасед" ("Посланець") на суміші твердого та легкого палива. Запуск відбувся на фоні чергового загострення відносин між Іраном та США. Сайт 24 каналу оцінив, чи варто чекати нового загострення.

Супутник, скоріш за все, буде використовуватися заради збору розвідувальних даних та покращення навігації на суходолі та на морі.

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Очільник КСІР Хосейн Саламі заявив про "початок формування світової держави". Міністр зв'язку Ірану Мохаммад Джавад Азарі Джахромі підкреслив, що ця програма носить "суто оборонний характер". Втім, конструкція космічних та міжконтинентальних ракет дещо схожі, тож не можна виключати, що Тегеран таким чином розробляє МБР для ядерних боєголовок (хоч іранці завжди підкреслювали, що ядерну зброю вони розробляти не планують).

Це вже далеко не перший супутник. Програма почалась ще в 2009 році. Тоді, щоправда, вона була суто цивільною. В лютому 2020 супутник "Зафар" запустити не вдалося, що передувало двом невдалим спробам та вибуху ракети-носія у 2019 році. Тоді у сприянні провалам запідозрили кібератаки Сполучених Штатів. І хоча президент Трамп спростував такі чутки, можливість віддаленого нападу з боку США досі існує.

Пентагон відмовився відкрито визнати успішність запуску, але Північноамериканське командування з аерокосмічної оборони (NORAD) все ж присвоїло йому код. Це може означати, що супутник таки вийшов на орбіту. Іранці сказали, що приймають від нього сигнали і що він обертається навколо нашої планети за 90 хвилин.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що запуск порушив Резолюцію Радбезу ООН від 2015 року.

Цей документ номер 2231, який мав на меті затвердити ядерну угоду з Тегераном, закликав його "не займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з балістичними ракетами, здатними доставляти ядерну зброю; включаючи запуски таких ракет". Однак, прямої заборони на ракетні розробки не було, чим Іран успішно користується до сьогодні. І це було однією з причин, чому Дональд Трамп свого часу вийшов з угоди – він хотів нову, яка покривала би ракетну програму Тегерану.

Запуск супутника виводить протистояння на новий рівень, вважають спеціалісти з ядерної зброї. На ньому, "Ірану вже немає чого втрачати", – пояснив Al-Jazeera Фабін Хінц з Центру нерозповсюдження ім Джеймса Мартіна Інституту міжнародних досліджень Миддлбері, Каліфорнія. За його даними, все відбулося біля міста Шахруд, у 330 км на північний схід від Тегерану. Там знаходиться база КСІР та діє космодром Імама Хомейні – серце космічної програми країни.

Криза на морі та взаємні погрози

Іранський човен біля носа корабля ВМС США / Фото Defense Blog

Після виходу США з ядерної угоди та вбивства одного з лідерів Корпусу стражів Касема Сулеймані, Вашингтон і Тегеран були майже на межі відкритого конфлікту та обмінялися непрямими ракетними ударами.

З цього моменту наступило відносне затишшя, яке знову обірвав президент Дональд Трамп. У своїй манері він написав у соцмережі Твіттер: "...віддав наказ збивати та знищувати усі іранські човни, якщо вони провокують наші кораблі в морі". Він додав ще про "відновлення стримування" між двома державами. Судячи з усього, це або не відповідає дійсності, або протрималося це "стримування" вкрай недовго.

"Всі наші кораблі мають право на самозахист", – спокійно відповів заступник міністра оборони Америки Девід Нордквіст, коли його спитали про твіт президента США.

А от демократ Елейн Лурія, ветеран флоту, була більш різкою: "Віддання наказів флоту через твіт – загроза нашій нацбезпеці. Якщо виконувати їх без чітких вказівок та правил, це може призвести до непотрібної ескалації у відносинах з Іраном і можливо – до повномасштабного конфлікту".

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Такі накази мали під собою основу: за тиждень до цього, більше десяти іранських човнів підійшли занадто близько до кораблів США, на відстань 9 метрів (10 ярдів). Центральне військове командування США прокоментувало ситуацію так: "11 маленьких іранських човнів здійснили наближення до шести суден ВМС США. Вони неодноразово проходили біля носу та корми кораблів на великій швидкості і дуже близько".

Моряки США видали в ефір кілька радіоповідомлень та звуків гудків. Відповіді отримали лише через годину, коли іранці вже відійшли. Американські військові наголосили, що такі ситуації порушують міжнародне право та морські конвенції. Іранці відповіли: "замість того, щоб критикувати інших, США має зосередитись на рятуванні контингенту військових з коронавірусом".

"Безпека Перської затоки – один з стратегічних інтересів Ірану" – підкреслив очільник КСІР Саламі. Голова МЗС Ірану Джавад Заріф запитав: "У армії США немає інших справ так далеко від дому, ніж провокувати наших моряків біля наших берегів?".

Що чекає Ісламську республіку далі

Майбутнє молоді Ірану виглядає все більш невизначеним через санкції та репресії /Фото NPR

Аналітики регіону впевнені, що Корпус стражів революції буде продовжувати провокувати погіршення ситуації та "грати мускулами". "Яструби" всередині організації воліють займатися цим. А не охороною здоров'я нації, яка потерпає одночасно від нових і нових санкцій, нестачі базових товарів та пандемії вірусу. Водночас, їх дії будуть вкрай обережними, щоб не дати США приводу піти в Радбез ООН та вимагати більш серйозних дій проти Ірану.

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Погіршення ситуації всередині країни жодним чином не примусило Іран зупинити свою підтримку озброєних груп в Іраку , Сирії, Лівані чи Ємені. Через місцеві парамілітарні організації Іран продовжує просувати власну політику та домінацію.

Всередині ж вже почалася кампанія до виборів президента наступного року. Очікується, що Хасана Рухані, який втратив реальну владу та вплив на ситуацію, замінить більш радикальний кандидат, близький до КСІР та Аятоли Алі Хаменеї.

Верховний керівник Ірану Алі Хаменеї та вже покійний Касем Сулеймані / Фото Times of Israel

Або навіть вийде з цього кола. Демонстрацією цього може служити ситуація, коли Рухані хотів отримати допомогу від США, але Аятолла, який має останнє слово в Ірані, наклав вето. З іншого боку, на кредит для Ірану з боку МВФ потрібна згода США, що теж не гарантовано.

З'явилася інформація, що 4,8 млрд доларів для імпорту просто зникли. Можливо, гроші і виплатили, пише видання "Haaretz", але от товарів Іран так і не побачив. Є припущення, що більшу частину отримали автомобільні дилери класу люкс, що заборонено санкціями (можливо, таку саму схему використовує і КНДР).

Ірану треба покривати видатки на десятки мільярдів доларів США, що перевищує можливості бюджету. Великі запаси є у фонда Алі Хаменеї, але він навряд чи ризикне витрачати його, якщо є національний фонд. Так його величезні статки та бізнесменів, наближених до нього, не зменшаться.

Чого не можна сказати про населення, яке продовжує біднішати. Подальші події покажуть розвиток ситуації довкола протистояння Ірану США, але поки що конфронтація на землі та на морі продовжується.