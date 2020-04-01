Загроза демократії: як COVID-19 може підняти хвилю авторитаризму

Введення карантинів та обмежень через пандемію коронавірусу посилило позиції авторитарних урядів по всьому світу. Тепер вони можуть отримати ще більше влади та повноважень. Сайт 24 каналу переклав статтю видання The New York Times, наскільки демократії загрожує вірус.

Загроза для демократії

Помилка: демократію не знайдено/ photo: Chr. Michelsen Institute

По мірі того, як світ майже повністю зупиняється, а люди вимагають від урядів негайних та ефективних дій, зростає роль автократів. А вже вони майже без спротиву захоплюють виконавчу владу, що загрожує встановленням диктатури. Правозахисники згодні, що нинішні часи вимагають невідкладних дій. Але застерігають, що люди можуть занадто пізно оговтатись, коли повернути права може бути дуже важко.

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Державам потрібні повноваження, щоб закривати кордони, тримати карантин, відслідковувати заражених людей. Конституціоналісти зазначають, щоб багато що з цього захищено міжнародними нормами.

Але критики додають, що деякі уряди використовують коронавірус та медичну кризу виключно як прикриття для набуття ще більшої влади. Вона може мати мало спільного зі спалахом вірусу.

У той же час людей можуть затримувати безстроково, порушувати свободи зібрання та вираження думок, впливати на цивільне життя, політику, та економіку на десятиліття вперед.

Гарантій того, що владою не будуть зловживати, дуже мало. Навпаки,є побоювання, що авторитарне правління продовжиться і після коронавірусу. Ба більше, ті хто критикував Китай за закриття мільйонів людей в ізоляції, дуже скоро зробили те саме.

Не відстає і цифрова диктатура. Технології стеження в Китаї, Сингапурі та Південній Кореї зможуть все більше контролювати життя людей. За звичайних умов, дещо залишалося би за завісою приватного життя, але зараз ці системи допомагають уповільнити інфекцію.

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"Ми можемо мати епідемію авторитарних та репресивних мір, яка прийде відразу за епідемією вірусу, якщо не на її п’ятах", – зазначила Фіоннуала Ні Аолайн, Спецдоповідачка ООН по темі контртероризму та прав людини.

Наочні приклади зростання авторитаризму

Солдати на вулиці міста/ photo: The New Arab

В Угорщині, голова уряду Віктор Орбан може керувати країною за допомогою декретів. У Великій Британії, за словами критика, міністри тепер мають “запаморочливу” владу на затримання людей на невизначений термін, закриття кордонів, портів та аеропортів, заборону публічних зібрань та акцій протесту. Законопроект на 340 сторінок був прийнятий блискавично швидко, обговорення зайняло лише кілька днів (зазвичай - місяці).

Урядові представники запевняли Парламент, що ці міри – суворо тимчасові та пропорційні. Втім, лунають голоси, які називають деякі положення “законами Генріха VIII” – одіозного короля Англії XVI століття, який мав майже необмежену владу. Вони зазначають, що у поліції та прикордонників буде забагато повноважень. "Ми легко можемо опинитись у постійному надзвичайному стані", – застерігає Сілкі Карло з правозахисної групи Big Brother Watch. Daily Mail повідомляє, що в комплексі заходів є пункт про примусове придбання землі під поховання.

Як згортається демократія в Ізраїлі Беньямін Нетаньяху встановив слідкування за своїми громадянами за допомогою агентства з внутрішньої безпеки ШАБАК і зачинив суди. Тепер можуть бути перехоплені чи не всі телефонні розмови за допомогою секретного механізму. Так планується відстежувати переміщення тих, хто уникає або ігнорує перебування на карантині. До речі, це вже кримінальний злочин – можна потрапити за грати на півроку максимум. Зупинивши роботу судів, Нетаньяху відклав свою появу перед ними у справі про власну корумпованість.

Чилі відправила військових у публічні парки, де раніше були протести. Болівія відклала історичні вибори – перші після втечі та відставки експрезидента Ево Моралеса. Тимчасова президентка країни Жанін Аньєс раніше казала, що лише тримає посаду для новообраного лідера. Але з тих пір вона консолідувала владу і заявила, що буде балотуватися як повноцінний кандидат.

Тимчасова очільниця Болівії Жанін Аньєс хоче стати президентом/ photo: Miami Herald

А подекуди, як-от на Філіппінах, обмеження відроджують страхи життя під військовим режимом. Конгрес країни надав надзвичайні повноваження та більше 5 млрд доларів США президенту Дутерте на боротьбу з вірусом. Філіппінські правозахисники вже обізвали закон "самодержавним".

В сусідньому Таїланді, де й до того була майже диктатура військових, екслідер хунти Прают Чаноча тепер може цензурувати ЗМІ і вводити комендантську годину. Журналістів вже залякували за критику режиму та подавали на них до суду.

І це далеко не повний перелік того, що вже сталося по світу за час пандемії коронавірусу. Таке розповсюджується на різні країни: монархічну Йорданію, нестійку демократію в Угорщині та, здавалось би, повністю демократичну Велику Британію.

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До речі, у Хашимітському королівстві (тобто Йорданії) прем’єр Омар Раззаз заявив, що уряд "буде твердо поводити себе з тими, хто поширює чутки, фейки та неправдиві новини, які сіють паніку" під час епідемії.

Деякі закони прийняли настільки швидко, що майже ніхто не встиг з ними ознайомитись, не те що проаналізувати. Багато де подібні закони, щоправда, розробили давно та просто користуються ними під час кризи. Або навіть після: Акт Патріотизму (Patriot Act), прийнятий в США на хвилі подій 11 вересня, діє досі. Ввести надзвичайні повноваження легко, складно їх потім зняти.

Угорський прецедент: як Орбан стає новим диктатором

Віктор Орбан виступає у парламенті/ photo: Hungary Today

В Угорщині вже давно зростають паростки влади лише однієї партії – ФІДЕС та однієї людини – Віктора Орбана. Під час пандемії коронавірусу лояльні до лідера парламентарі надали Орбану надзвичайні повноваження. Як було згадано вище, тепер він може керувати Угорщиною лише за допомогою декретів, обійшовши парламент ( де все одно ⅔ – його партія). Діяльність законодавчого органу призупинена.

Більше того, він може призупиняти дію всіх законів. "Це законодавство дає уряду можливість захистити Угорщину, усім доведеться вийти з зони комфорту", – зазначив сам Орбан, звертаючись до депутатів. Не забув він зазначити, що хворобу принесли його головний ворог – мігранти. Євросоюз висловлював застереження перед голосуванням. Колишній голова уряду Італії Маттео Ренці сказав, що скатування Угорщини в неліберальне керівництво – загроза для всього ЄС.

Це важливо Диктатура чи необхідні заходи безпеки: до чого можуть призвести обмеження через карантин

Ті, хто проти, кажуть: це дозволить Орбану й далі знищувати демократичні інститути та переслідувати журналістів. А щодо цього сумнівів немає - в 2016 році Орбан просто закрив головну опозиційну газету країни Népszabadság.

Чи встала Угорщина на шлях диктатури? У кримінальний кодекс будуть внесені дві поправки з обмеженням свободи вираження поглядів і порушення карантину. Вибори та референдуми призупинені. Якщо хтось розповсюджує інформацію, яка протистоїть планам уряду в боротьбі проти епідемії, то може опинитись за гратами на термін до 5 років. Генпрокурор має широкі можливості щодо встановлення що є неправдивою інформацією.

Адвокат з Будапешта Даніель Карсай сказав виданню NYT, що новий закон викликає тривогу. "Серед угорців він викликав великий страх, що адміністрація Орбана стає реальною диктатурою". Карсай зазначив, що уряду не вистачає довіри населення. До речі, один з декретів, виданий п’ять років тому у розпал кризи мігрантів, досі в силі. Дуже влучний заголовок в "Washington Post" зазначив: коронавірус вбив свою першу демократію.