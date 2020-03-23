Диктатура чи необхідні заходи безпеки: до чого можуть призвести обмеження через карантин

Швидке поширення коронавірусу у світі вимагає швидких рішень від керівників країн. Однак, чи не нашкодять вони життю звичайних людей і чи не залишаться "нетимчасовими", адже немає нічого постійнішого, ніж щось "тимчасове".

Пандемія мине, людство виживе, більшість з нас все ще будуть живі, але ми будемо жити в іншому світі. Ймовірні наслідки всесвітньої ізоляції аналізує Юваль Ной Харарі у виданні Financial Times.

До слова У Польщі запустили додаток, що контролює дотримання карантину через селфі

Багато короткострокових надзвичайних заходів стануть невід'ємною частиною життя, пише Харарі. Це природа надзвичайних ситуацій: вони прискорюють історичні процеси. Рішення, які в звичайний час можуть зайняти роки обговорення, приймаються за лічені години. Незрілі і навіть небезпечні технології вводяться в експлуатацію, тому що ризик нічого не зробити більший і небезпечніший.

До прикладу ця iPhone допоможе розпізнавати симптоми коронавірусу за допомогою Siri

Так, Харарі натякає на те, що надзвичайні рішення у час пандемії можуть вплинути на свободу пересування і висловлювання людей. Контроль через смартфони, обов'язкові селфі з дому, геолокаційні дані можуть залишити і надалі, опісля пандемії.

Сьогодні, вперше в історії людства, технології дозволяють постійно контролювати всіх. П'ятдесят років тому КДБ не міг стежити за 240 мільйонами радянських громадян 24 години на добу, і КДБ не міг сподіватися на ефективну обробку всієї зібраної інформації,

– пише Харарі.

Ще однією вимогою є досягнення глобальної угоди про поїздки. Призупинення всіх міжнародних поїздок на місяці викличе величезні труднощі і утруднить війну з коронавірусом.

Країнам необхідно співпрацювати, щоб дозволити як мінімум струмку основних мандрівників продовжувати перетинати кордони: вчені, лікарі, журналісти, політики, бізнесмени,

– підсумовує публіцист.

Обмеження через карантин: коротко