Диктатура чи необхідні заходи безпеки: до чого можуть призвести обмеження через карантин
Швидке поширення коронавірусу у світі вимагає швидких рішень від керівників країн. Однак, чи не нашкодять вони життю звичайних людей і чи не залишаться "нетимчасовими", адже немає нічого постійнішого, ніж щось "тимчасове".
Пандемія мине, людство виживе, більшість з нас все ще будуть живі, але ми будемо жити в іншому світі. Ймовірні наслідки всесвітньої ізоляції аналізує Юваль Ной Харарі у виданні Financial Times.
До слова У Польщі запустили додаток, що контролює дотримання карантину через селфі
Багато короткострокових надзвичайних заходів стануть невід'ємною частиною життя, пише Харарі. Це природа надзвичайних ситуацій: вони прискорюють історичні процеси. Рішення, які в звичайний час можуть зайняти роки обговорення, приймаються за лічені години. Незрілі і навіть небезпечні технології вводяться в експлуатацію, тому що ризик нічого не зробити більший і небезпечніший.
До прикладу ця iPhone допоможе розпізнавати симптоми коронавірусу за допомогою Siri
Так, Харарі натякає на те, що надзвичайні рішення у час пандемії можуть вплинути на свободу пересування і висловлювання людей. Контроль через смартфони, обов'язкові селфі з дому, геолокаційні дані можуть залишити і надалі, опісля пандемії.
Сьогодні, вперше в історії людства, технології дозволяють постійно контролювати всіх. П'ятдесят років тому КДБ не міг стежити за 240 мільйонами радянських громадян 24 години на добу, і КДБ не міг сподіватися на ефективну обробку всієї зібраної інформації,
– пише Харарі.
Ще однією вимогою є досягнення глобальної угоди про поїздки. Призупинення всіх міжнародних поїздок на місяці викличе величезні труднощі і утруднить війну з коронавірусом.
Країнам необхідно співпрацювати, щоб дозволити як мінімум струмку основних мандрівників продовжувати перетинати кордони: вчені, лікарі, журналісти, політики, бізнесмени,
– підсумовує публіцист.
Обмеження через карантин: коротко
- Країни Європи, Азії та США закрили свої кордони для іноземців. Заборонені масові зібрання, закриті заклади громадського харчування та ТРЦ.
- У багатьох державах діє режим надзвичайного стану, за якого значно вкорочуються права та можливості громадян. Серед країн, у яких він діє, зокрема, США, Італія, Іспанія, Молдова, Ісландія, Латвія, Болгарія, Швейцарія, Казахстан та інші.
- В Італії та Франції кожен, хто виходить на вулицю, має мати обґрунтування та картку жителя із адресою та причиною виходу. Заборонено відвідувати крамниці, які розташовані далі, ніж на 1000 метрів від помешкання.
- У Польщі тих, кого поміщують на карантин, зобов'язують надсилати щоденні селфі о певних годинах.