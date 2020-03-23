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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Диктатура или необходимые меры безопасности: к чему могут привести ограничения из-за карантина

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      Быстрое распространение коронавируса в мире требует быстрых решений от руководителей стран. Однако, не навредят ли они жизни обычных людей и не останутся "невременными", ведь нет ничего более постоянного, чем "временное".

      Пандемия пройдет, человечество выживет, большинство из нас все еще будут живы, но мы будем жить в другом мире. Вероятные последствия всемирной изоляции анализирует Юваль Ной Харари в издании Financial Times.

      К слову в Польше запустили приложение, контролирующее соблюдение карантина через селфи

      Многие краткосрочные чрезвычайные меры станут неотъемлемой частью жизни, пишет Харари. Это природа чрезвычайных ситуаций: они ускоряют исторические процессы. Решения, которые в обычное время могут занять годы обсуждения, принимаются за считанные часы. Незрелые и даже опасные технологии вводятся в эксплуатацию, потому что риск ничего не сделать больше и опаснее.

      К примеру эта iPhone поможет распознавать симптомы коронавируса с помощью Siri

      Так, Харари намекает на то, что чрезвычайные решения во время пандемии могут повлиять на свободу передвижения и высказывания людей. Контроль через смартфоны, обязательные селфи из дома, геолокационные данные могут оставить и в дальнейшем, после пандемии.

      Сегодня, впервые в истории человечества, технологии позволяют постоянно контролировать всех. Пятьдесят лет назад КГБ не мог следить за 240 миллионами советских граждан 24 часа в сутки, и КГБ не мог надеяться на эффективную обработку всей собранной информации,
      – пишет Харари.

      Еще одним требованием является достижение глобального соглашения о поездках. Приостановка всех международных поездок на месяцы вызовет огромные трудности и затруднит войну с коронавирусом.

      Странам необходимо сотрудничать, чтобы позволить как минимум ручейку основных путешественников продолжать пересекать границы: ученые, врачи, журналисты, политики, бизнесмены,
      – заключает публицист.

      Ограничения из-за карантина: кратко

      • Страны Европы, Азии и США закрыли свои границы для иностранцев. Запрещены массовые собрания, закрыты заведения общественного питания и ТРЦ.
      • Во многих государствах действует режим чрезвычайного положения, из-за которого значительно сокращаются права и возможности граждан. Среди стран, в которых он действует, в частности, США, Италия, Испания, Молдова, Исландия, Латвия, Болгария, Швейцария, Казахстан и другие.
      • В Италии и Франции каждый, кто выходит на улицу, должен иметь обоснование и карточку жителя с адресом и причиной выхода. Запрещено посещать магазины, которые расположены дальше, чем на 1000 метров от дома.
      • В Польше тех, кого помещают на карантин, обязывают отправлять ежедневные селфи в определенные часы.
      Введение чрезвычайного положения Рада может рассмотреть 24 марта, – СМИ
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Чрезвычайное положение в Украине 2020 Соцсети
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