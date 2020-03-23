Диктатура или необходимые меры безопасности: к чему могут привести ограничения из-за карантина

Быстрое распространение коронавируса в мире требует быстрых решений от руководителей стран. Однако, не навредят ли они жизни обычных людей и не останутся "невременными", ведь нет ничего более постоянного, чем "временное".

Пандемия пройдет, человечество выживет, большинство из нас все еще будут живы, но мы будем жить в другом мире. Вероятные последствия всемирной изоляции анализирует Юваль Ной Харари в издании Financial Times.

К слову в Польше запустили приложение, контролирующее соблюдение карантина через селфи

Многие краткосрочные чрезвычайные меры станут неотъемлемой частью жизни, пишет Харари. Это природа чрезвычайных ситуаций: они ускоряют исторические процессы. Решения, которые в обычное время могут занять годы обсуждения, принимаются за считанные часы. Незрелые и даже опасные технологии вводятся в эксплуатацию, потому что риск ничего не сделать больше и опаснее.

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Так, Харари намекает на то, что чрезвычайные решения во время пандемии могут повлиять на свободу передвижения и высказывания людей. Контроль через смартфоны, обязательные селфи из дома, геолокационные данные могут оставить и в дальнейшем, после пандемии.

Сегодня, впервые в истории человечества, технологии позволяют постоянно контролировать всех. Пятьдесят лет назад КГБ не мог следить за 240 миллионами советских граждан 24 часа в сутки, и КГБ не мог надеяться на эффективную обработку всей собранной информации,

– пишет Харари.

Еще одним требованием является достижение глобального соглашения о поездках. Приостановка всех международных поездок на месяцы вызовет огромные трудности и затруднит войну с коронавирусом.

Странам необходимо сотрудничать, чтобы позволить как минимум ручейку основных путешественников продолжать пересекать границы: ученые, врачи, журналисты, политики, бизнесмены,

– заключает публицист.

Ограничения из-за карантина: кратко