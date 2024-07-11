16 июля 2024 года завершается 60-дневный срок, предусмотренный новым законом о мобилизации на обновление данных. Это можно сделать тремя способами: через ЦПАУ, в ТЦК и через приложение "Резерв+", где с 18 июня можно получить электронный военно-учетный документ. Он приравнен к бумажному, также электронный документ можно сохранить и распечатать.

С 17 июля будут действовать новые ограничения и штрафы для военнообязанных, которые не обновили данные. Это будет касаться выезда за границу, управления транспортными средствами и тому подобное.

24 Канал напоминает читателям, какие штрафы и ограничения будут накладываться на тех, кто не обновит данные. Для этого мы также пообщались с юристом в вопросах армии и прохождения военной службы Александром Золотухиным.

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Какие данные должны обновить военнообязанные

Обновление данных касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и женщин, которые получили образование по медицинским или фармацевтическим специальностям.

Они должны обновить фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты при наличии, место рождения, другие персональные сведения – образование, семейное положение, место работы и тому подобное.

Последнее можно обновить только в ТЦК, следовательно, с 17 июля тех, о ком такие данные отсутствуют, могут дополнительно вызвать в ТЦК.

Также обновление данных, которое было предусмотрено 60-дневным сроком, после этой даты может привести к административной ответственности.

В то же время народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что цифровизация позволяет обновить данные всем желающим через Резерв+.

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Если по истечении 60-дневного срока представители ТЦК обнаружат, что гражданин не обновил свои данные, они могут вручить ему повестку для обновления данных.

Те, кто имел статус ограниченно годных, должны пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев – до 4 февраля 2025 года, после чего они получат статус "годный" или "непригодный".

Мужчины, которые находятся за рубежом, должны обновить данные через официальный электронный адрес или официальный номер телефона ТЦК по месту пребывания на воинском учете, или через "Резерв +".

Какие будут штрафы

В соответствии с первым нарушением предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен в военное время (или за повторное нарушение).

Также штрафы предусмотрены за отказ от повестки или неявку за ней в территориальный центр комплектования. В частности, в мирное время от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и от 17 000 до 34 000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время штрафы будут составлять от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

для граждан и для должностных и юридических лиц. В военное время штрафы будут составлять для граждан и для должностных и юридических лиц. Если военнообязанные не выполнят свои обязанности, к ним могут применить временное ограничение по решению суда на право управления автомобилем.

Важно! Если военнообязанный своевременно не обновит свои военно-учетные данные, то полиция должна доставить его в ТЦК. Если это сделать будет невозможно по какой-то причине, то тогда на нарушителя правил мобилизации наложат временные ограничения. В частности, он не сможет управлять транспортным средством. Этого права его лишат по решению суда.



В то же время невозможно лишить права управлять транспортом лиц с инвалидностью и граждан, на содержании которых находятся лица с инвалидностью I и II групп или дети с инвалидностью.

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Продлят ли срок обновления данных

По словам народного депутата Федора Вениславского, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на своем заседании не принимал никаких законодательных актов о продлении срока обновления данных.

Но из-за определенных политических заявлений, из-за того, что некоторые наши коллеги сразу после вступления в силу этого закона зарегистрировали законопроект о продлении срока до 180 дней... На мой взгляд, это непродуманные действия, которые наоборот некоторых граждан Украины расхолаживают и позволяют им надеяться, что власть продлит этот срок, и им некуда спешить,

– заявил Федор Вениславский.

"Поэтому говорить о том, что до 17 июля, когда закончится 60-дневный срок, мы будем что-то принимать, – я думаю, вряд ли это с точки зрения физической возможности реально", – заявил нардеп.

В Украине началось бета-тестирование электронного бронирования от мобилизации на портале Дия. Оно продлится несколько недель, после чего услугу представят массово, сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что тестирование онлайн-услуги происходит успешно, нормативная база уже есть.



По словам министра, когда услуга заработает для всех, сотрудники компаний смогут быстро актуализировать свои данные. А руководители – выбрать сотрудников и забронировать их онлайн.

Повестки по почте

Новый закон легализовал повестки по почте, но не брошенные в почтовый ящик, а присланные заказным письмом. Кабмин на заседании 9 июля упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте.

"Повестки, сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, после наложения квалифицированной электронной подписи руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП – УП) или его отдела могут: централизованно печататься вместе с описью вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомления о вручении; вручаться резервистам и военнообязанным во время оповещения", – говорится в проекте постановления правительства, который был внесен с голоса и принят на заседании правительства 9 июля.

При формировании такой повестки руководитель ТЦК и СП или его отдела должен подписать ее квалифицированной электронной подписью в день формирования. Печатать повестки будут в Минобороны или на госпредприятиях в полиграфической отрасли, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Основанием будут договоры, заключенные между Минобороны, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

Выезд за границу

С 17 июля пересечение границы для мужчин от 18 до 60 лет будет сопровождаться проверкой военно-учетного документа, который можно будет предъявить как в бумажной, так и в электронной форме.

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, никаких изменений в категории, кому разрешено пересечение границы, пока нет.

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Можно, конечно, ожидать, что в какой-то момент правительство внесет изменения в правила пересечения границы,

– отметил Демченко.

Он также добавил, что если кто-то из этих категорий будет подпадать, например, под отсрочку, что дает ему право на пересечение границы, а также исключение из воинского учета, то в военно-учетных документах должен обязательно указываться срок действия этих условий и основания предоставления такой отсрочки.

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Сейчас мы не видим увеличения количества пересечений границы на выезд из Украины мужчинами. Фактически ежедневно это количество остается постоянным. Отмечу, что только при наличии условий, которые позволяют пересечь границу, мужчины и идут за пределы Украины,

– добавил представитель ГПСУ.

Сколько людей в розыске

С начала полномасштабного вторжения ТЦК составили более 180 000 админпротоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 000 сообщений о розыске тех, кто уклоняется от военной службы, говорится в ответе Минобороны на запрос юриста Романа Лихачева.

В 2022 году ТЦК подали около 21 300 заявлений об уголовных правонарушениях на военнообязанных, больше всего – во Львовской области. Это 15 800 заявлений. В 2023 – 2024 годах ТЦК подали 20 870 таких заявлений. Больше всего также на Львовщине – около 8 600.

С начала 2024 года за нарушение правил воинского учета ТЦК передали для принудительного взыскания с должников 11 798 штрафов, сообщает Опендатабот.



Это больше, чем за весь 2023 год, когда было принудительно взыскано 10 337 таких штрафов. Треть из штрафов 2024 года уже закрыта – 4 236 взысканий. 7 562 штрафа все еще взимается с должников.

По словам Лихачева, в Украине около 5 – 6 миллионов людей, пригодных для прохождения службы. Даже с учетом тех, кто обновил данные, на оформление штрафов для такого количества людей "надо будет десятки, если не сотни лет", считает юрист.

По моему мнению, вопрос не в способности судебной системы по рассмотрению штрафов, ведь далеко не все правонарушители, зная, что они действительно нарушили закон, пойдут в суд для обжалования штрафа. Вопрос больше в способности ТЦК выписать эти штрафы,

– прокомментировал 24 Каналу адвокат и юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин.

Хотя Верховная Рада и увеличила для ТЦК срок наложения штрафа с 2 месяцев до одного года, однако для того чтобы выписать один штраф, надо:

выявить правонарушение;

составить протокол;

вызвать заказным письмом правонарушителя для дачи объяснений;

составить постановление с правонарушителем или без него;

направить постановление правонарушителю заказным письмом;

направить постановление в исполнительную службу, если правонарушитель не выполнил постановление.

"Также административное взыскание (в контексте темы с обновлением данных) может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения", – говорит Золотухин.

Неизвестно, с какого периода считать день его обнаружения и не будет ли днем обнаружения 16 июля, когда завершится уточнение данных и для ТЦК будут известны все, кто этого не сделал. Безусловно, что сумма штрафа обусловит более частые обращения в суд, чем это есть сейчас, но и способность ТЦК составлять такие материалы вовремя и качественно под вопросом,

– отмечает юрист.

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