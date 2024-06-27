Военнообязанные граждане должны обновить свои данные в течение 60 дней. Об этом говорится в новом законе о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года.

Читайте также В Минобороны объяснили, почему не поддерживают законопроект о продлении срока обновления данных

Какие изменения ожидают с 16 июля

16 июля 2024 года ТЦК начнут присылать заказными письмами требования по обновлению военно-учетных данных. Если военнообязанный проигнорирует требование или его невозможно будет вручить, то ТЦК смогут обращаться в полицию по розыску уклонистов.

Если военнообязанный своевременно не обновит свои военно-учетные данные, то полиция должна доставить его в ТЦК. Если это сделать будет невозможно по какой-то причине, то тогда на нарушителя правил мобилизации наложат временные ограничения. Так, например, он не сможет управлять транспортным средством. Этого права его лишат по решению суда,

– говорится в материале.

Стоит отметить, что в некоторых случаях лишение водительских прав невозможно. Речь идет о тех гражданах, которым водительские права необходимы для заработка, ведь подобный запрет лишит их основного законного источника средств к существованию.

Важно! Также невозможно лишить права управлять транспортом лиц с инвалидностью и граждан, на содержании которых находятся лица с инвалидностью I и II групп или дети с инвалидностью.

Ранее также Министерство обороны цифровизировало бумажные бронирования от мобилизации. Теперь актуальный статус бронирования отображается у 340 000 граждан в приложении Резерв+.