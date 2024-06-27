Військовозобов'язані громадяни мають оновити свої дані впродовж 60 днів. Про це йдеться в новому законі про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року.

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Які зміни очікують з 16 липня

16 липня 2024 року ТЦК почнуть надсилати рекомендованими листами вимоги щодо оновлення військово-облікових даних. Якщо військовозобов’язаний проігнорує вимогу чи її неможливо буде вручити, то ТЦК зможуть звертатися в поліцію щодо розшуку ухилянтів.

Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Так, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду,

– йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що в деяких випадках позбавлення водійських прав неможливе. Йдеться про тих громадян, яким водійські права необхідні для заробітку, адже подібна заборона позбавить їх основного законного джерела коштів для існування.

Важливо! Також неможливо позбавити права керувати транспортом осіб з інвалідністю і громадян, на утриманні яких перебувають особи з інвалідністю І та II груп або діти з інвалідністю.

Раніше також Міністерство оборони цифровізувало паперові бронювання від мобілізації. Тепер актуальний статус бронювання відображається у 340 000 громадян у застосунку Резерв+.