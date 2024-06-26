Про зміни повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Бронювання відображатиметься в Резерв+

Цієї функції не було раніше, тому що ТЦК не завжди вносять інформацію щодо броні до реєстру. За словами Катерини Черногоренко, людський фактор також часто стає причиною помилок при внесенни даних.

Цифрова команда Міністерства зробила неможливе можливим. Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру Оберіг,

– пояснила заступниця міністра.

Тепер актуальна інформація про бронь відображатиметься в електронних військово-облікових документах громадян.

Для того, щоб оновити документ, потрібно:

Натиснути три крапки справа від документу.

Обрати функцію "оновити документ".

Після цього можна буде побачити актуальний статус.

Якщо бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку.

Зверніть увагу! Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було – новий термін має відобразитись в Резерв+.

У відомстві додали, що частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте міністерство вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в Резерв+.