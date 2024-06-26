Об изменениях сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
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Бронирование будет отображаться в Резерв+
Этой функции не было раньше, потому что ТЦК не всегда вносят информацию о брони в реестр. По словам Екатерины Черногоренко, человеческий фактор также часто становится причиной ошибок при внесении данных.
Цифровая команда Министерства сделала невозможное возможным. Мы оцифровали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберег,
– объяснила заместитель министра.
Теперь актуальная информация о бронировании будет отображаться в электронных военно-учетных документах граждан.
Для того чтобы обновить документ, нужно:
- Нажать три точки справа от документа.
- Выбрать функцию "обновить документ".
- После этого можно будет увидеть актуальный статус.
Если бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении.
В ведомстве добавили, что часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако министерство уже работает над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в Резерв+.