Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал УП, что цифровизация позволяет обновить данные всем желающим через Резерв+, пишет 24 Канал.

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Вениславский объяснил, продлят ли срок для обновления данных

Нардеп Федор Вениславский рассказал, что механизмы обновления данных через ТЦК и СП, ЦНАПы и Резерв+ позволяют всем гражданам Украины своевременно обновить военно-учетные данные.

Но из-за определенных политических заявлений, из-за того, что некоторые наши коллеги сразу после вступления в силу этого закона зарегистрировали законопроект о продлении срока до 180 дней... На мой взгляд, это непродуманные действия, которые наоборот некоторых граждан Украины расхолаживают и позволяют им надеяться, что власть продлит этот срок, и им некуда спешить,

– заявил Федор Вениславский.