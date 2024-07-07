Обновить данные должны призывники, военнообязанные и резервисты через электронный кабинет военнообязанного Резерв+, ЦНАП или в ТЦКтаСП.

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Какие именно данные надо уточнить

Обновление персональных данных – это актуализация информации о лице. Прежде всего следует уточнить:

адрес проживания;

контактный номер телефона;

адреса электронной почты (при наличии).

Напомним, что тех, кто не обновит данные до 16 июля, ждет наказание. Речь идет о штрафе.

За первое правонарушение с граждан взыщут от 17 000 до 25 000 гривен, а с должностных лиц и юридических лиц – от 34 000 до 59 500 гривен.

Сейчас 2 миллиона 300 тысяч украинцев обновили свои данные в приложении Резерв+. 1,5 миллиона из них сгенерировали себе электронный военно-учетный документ.

При этом в ТЦК и ЦНАП пришли обновить свои данные чуть больше чем по 400 тысяч военнообязанных.