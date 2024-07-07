В этом материале 24 Канал подробно рассказывает, как обновить свои данные, посетив ЦПАУ, и что для этого нужно.

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Пошаговая инструкция обновления данных в ЦПАУ

Подготовьте необходимые документы. Речь идет о паспорте, РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), также известный как ИНН. Кроме того, возьмите мобильный телефон. Найдите ближайший ЦПАУ. Посетите карту центров предоставления административных услуг по ссылке на сайте Министерства цифровой трансформации Украины. Выберите на карте свой населенный пункт и найдите удобное для вас отделение ЦПАУ. Осуществить запись для посещения ЦПАУ можно в онлайн-формате, найдя сайт нужного вам отделения. Предъявите паспорт, РНОКПП и мобильный телефон работнику, что вас будет обслуживать в ЦПАУ. Укажите свое актуальное место жительства и, если вы хотите, – электронный адрес. Получите подтверждение. После внесения данных в электронную систему администратор выдаст вам бумажную выписку с печатью и подписью.

Обратите внимание! Данные, внесены администратором, автоматически появятся в реестре "Оберіг".

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Добавим, что обновить свои данные можно также через ТЦК и мобильное приложение Резерв+. Минобороны рассказывало, что уже 2,3 миллиона человек воспользовались программой.