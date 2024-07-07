Подобные меры требует новое законодательство. В противном случае военнообязанному лицу грозит административная ответственность. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, информирует 24 Канал.

Смотрите также В Минобороны объяснили, как часто надо проходить ВВК

Военнообязанные должны немедленно обновить свои данные

По его словам, времени на обновление своих военно-учетных данных осталось мало. Поэтому в оборонном ведомстве советуют не затягивать с этим процессом. Срок, в течение которого военнообязанные мужчины должны стать на воинский учет или обновить военно-учетные данные, истекает уже 16 июля.

В то же время представитель Министерства обороны Украины отметил, что нарушителям, которые не выполнят требований закона, грозит административный штраф. Таким украинцам придется заплатить не менее 17 тысяч гривен.

Те, кто не выполнили норму закона, те могут получить соответствующий административный штраф. И мы знаем, что суммы стартуют от 17 тысяч гривен. Поэтому призываем всех за то время, которое осталось все же обновить свои данные. Проще всего это сделать сейчас в приложении. "Резерв+",

– подчеркнул Лазуткин.

Накануне Лазуткин рассказал, что Резерв + существенно разгрузил ТЦК и ЦНАПы. И сейчас 2 миллиона 300 тысяч украинцев обновили свои данные в приложении. 1,5 миллиона из них сгенерировали себе электронный военно-учетный документ.