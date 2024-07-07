Как часто надо проходить военно-врачебную комиссию, в эфире телемарафона ответил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

Обратите внимание Обновление данных, призыв студентов и выезд за границу: какой будет мобилизация в июле

Как часто нужно проходить ВВК

ВВК во время военного положения надо проходить раз в год и об этом надо помнить, потому что в мирное время – раз в 5 лет,

– заявил Дмитрий Лазуткин.

В то же время представитель Минобороны отметил, что такая норма действует, но пока мы, к сожалению, живем в условиях войны, которая продолжается.

Заметим, что президент отменил статус "ограниченно годный". Теперь в Украине есть только два вывода ВВК – "годен" и "непригоден" к военной службе.

Согласно закону, все мужчины, которые ранее были признаны ограниченно годными, должны в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.