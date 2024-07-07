Чаще всего украинцы для этого выбирали именно приложение Резерв+, значительно реже – ТЦК и ЦПАУ. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, пишет 24 Канал.

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Через Резерв+ свои данные обновили более 2 миллионов украинцев

Лазуткин рассказал, что Резерв+ существенно разгрузил ТЦК и ЦПАУ. И сейчас 2 миллиона 300 тысяч украинцев обновили свои данные в приложении. 1,5 миллиона из них сгенерировали себе электронный военно-учетный документ.

При этом в ТЦК и ЦНАП пришли обновить свои данные чуть больше чем по 400 тысяч военнообязанных.

Однозначно, Резерв+ на первом месте среди тех возможностей, где украинцы обновляют свои данные,

– отметил представитель Минобороны.

Он напомнил, что осталось всего 10 дней, чтобы успеть обновить свои данные. Конечная дата – 16 июля.

Представитель Минобороны также добавил, что человек, сгенерированный военно-учетный документ через Резерв+ является абсолютно идентичным бумажному документу. Поэтому его можно предъявлять везде, в том числе – при пересечении границы.