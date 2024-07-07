Найчастіше українці для цього обирали саме застосунок Резерв+, значно рідше – ТЦК та ЦНАПи. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в Україні: що буде, якщо не оновити дані до 16 липня

Через Резерв+ свої дані оновили понад 2 мільйони українців

Лазуткін розповів, що Резерв+ суттєво розвантажив ТЦК та ЦНАПи. І наразі 2 мільйони 300 тисяч українців оновили свої дані в застосунку. 1,5 мільйона з них згенерували собі електронний військово-обліковий документ.

При цьому до ТЦК та ЦНАПі прийшли оновити свої дані трохи більше ніж по 400 тисяч військовозобов'язаних.

Однозначно, Резерв+ на першому місці серед тих можливостей, де українці оновлюють свої дані,

– зауважив речник Міноборони.

Він нагадав, що залишилося всього 10 днів, щоб встигнути оновити свої дані. Кінцева дата – 16 липня.

Речник Міноборони також додав, що людина, згенерований військово-обліковий документ через Резерв+ є абсолютно ідентичним паперовому документу. А тому його можна пред'являти всюди, у тому числі – при перетині кордону.