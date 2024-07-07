У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає, як оновити свої дані, відвідавши ЦНАП, та що для цього потрібно.
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Покрокова інструкція оновлення даних у ЦНАП
- Підготуйте необхідні документи. Йдеться про паспорт, РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків), також відомий як ІНП. Крім того, візьміть мобільний телефон.
- Знайдіть найближчий ЦНАП. Відвідайте мапу центрів надання адміністративних послуг за посиланням на сайті Міністерства цифрової трансформації України.
- Оберіть на карті свій населений пункт та знайдіть зручне для вас відділення ЦНАП. Здійснити запис для відвідин ЦНАП можна в онлайн-форматі, знайшовши сайт потрібного вам відділення.
- Пред'явіть паспорт, РНОКПП та мобільний телефон працівнику, що вас обслуговуватиме в ЦНАП. Вкажіть своє актуальне місце проживання та, якщо ви бажаєте, – електронну адресу.
- Отримайте підтвердження. Після внесення даних в електронну систему адміністратор видасть вам паперовий витяг із печаткою та підписом.
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Додамо, що оновити свої дані можна також через ТЦК і мобільний застосунок Резерв+. Міноборони розповідало, що уже 2,3 мільйона осіб скористалися програмою.