Это можно сделать офлайн или онлайн. Как именно, подробно объяснили в Министерстве обороны, передает 24 Канал.

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Как можно обновить данные

С 18 мая все военнообязанные в возрасте с 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные. В частности, мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail (при наличии).



Обновить данные можно любым из следующих способов:

онлайн – через приложение Резерв+. Оно уже доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market. Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег.

Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных. После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра Оберег относительно себя,

– отметили в Минобороны.

С 18 июня в приложении также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе гражданина как военнообязанного, призывника или резервиста.

Офлайн в ТЦК и СП или в ЦПАУ, которые действуют по всей Украине. Если будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, получите соответствующую отметку в военный билет.

Короткая справка. Все военнообязанные должны обновить данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля 2024 года. Кстати, во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Оно может быть выписано в случае необходимости позже.