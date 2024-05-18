Министерство цифровой трансформации Украины разработало электронный функционал для ЦПАУ, который значительно упростит процесс обновления данных и разгрузит ТЦК.

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Инструкция для украинцев

Для того, чтобы обновить военно-учетные данные, военнообязанный украинец или украинка должен прийти в ЦПАУ, предоставить актуальные данные и подтвердить их. После этого администратор вносит данные в электронную систему и информация автоматически подтягивается в "Оберег".

В результате заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦПАУ об актуализации данных.

Даже если вы не имеете военного билета, много лет не были в военкомате или по определенным причинам не обновляли данные в ТЦК, сделайте это в ЦПАУ. Так вы выполните норму закона и обезопасите себя от штрафа,

– добавляют в Минцифры.

Ближайший ЦПАУ можно найти на карте.

Что нужно иметь с собой

Чтобы обновить данные, с собой нужно взять:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

мобильный телефон.

Какие данные необходимо обновить

номер телефона;

фактическое место жительства;

адрес электронной почты (не обязательно).

Обновление данных онлайн: что известно