Министерство цифровой трансформации Украины разработало электронный функционал для ЦПАУ, который значительно упростит процесс обновления данных и разгрузит ТЦК.
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Инструкция для украинцев
Для того, чтобы обновить военно-учетные данные, военнообязанный украинец или украинка должен прийти в ЦПАУ, предоставить актуальные данные и подтвердить их. После этого администратор вносит данные в электронную систему и информация автоматически подтягивается в "Оберег".
В результате заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦПАУ об актуализации данных.
Даже если вы не имеете военного билета, много лет не были в военкомате или по определенным причинам не обновляли данные в ТЦК, сделайте это в ЦПАУ. Так вы выполните норму закона и обезопасите себя от штрафа,
– добавляют в Минцифры.
Ближайший ЦПАУ можно найти на карте.
Что нужно иметь с собой
Чтобы обновить данные, с собой нужно взять:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- мобильный телефон.
Какие данные необходимо обновить
- номер телефона;
- фактическое место жительства;
- адрес электронной почты (не обязательно).
Обновление данных онлайн: что известно
- Министерство обороны Украины ночью 18 мая запустило мобильное приложение – Резерв+. Оно должно помочь военнообязанным, призывникам и резервистам обновить свои учетные данные.
- Запуск приложения состоялся после того, как вступил в силу новый закон о мобилизации. И теперь все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет до 16 июля включительно должны обновить свои учетные данные.
- Советник министра обороны Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале около 00:52 написал, что приложение Резерв+ уже запустили. Сейчас Резерв+ доступен для загрузки для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.
- В Министерстве обороны объяснили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно. Сейчас 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении.