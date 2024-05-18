Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Что в нем прописано и как будет работать принятый законопроект – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Обновление данных в ТЦК с 18 мая: сразу ли дают направление на ВВК

Что рассказали в Минобороны

Так как сегодня, вступает в силу обновленный Закон о мобилизации, это означает, что все военнообязанные в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней – до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. В частности, мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail (при наличии).

В Министерстве обороны, что во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Оно может быть выписано в случае необходимости впоследствии.



Поэтому, обновить данные можно любым из нескольких способов:



Онлайн – через приложение Резерв+. Там добавили, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных.



Так, после обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра Оберіг по себе.



Также обновить данные можно офлайн в ТЦК или ЦНАПах, которые действуют по всей стране. В ведомстве подчеркнули, что если человек будет обновлять данные через ТЦК, кроме самого выписки из реестра, он также получит соответствующую отметку в военный билет.

QR-код: зачем он нужен

В Минобороны отмечали, что с 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

Интересно! Заметим, что посмотреть, как работает приложение Резерв+ можно на ютуб-канале Министерства обороны Украины – по ссылке.

Приложение Резерв+ для военнообязанных уже доступно для загрузки: что стоит знать