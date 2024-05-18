Запуск приложения состоялся после того, как вступил в силу новый закон о мобилизации. И теперь все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет до 16 июля включительно должны обновить свои учетные данные.

К теме Обновление данных в ЦПАУ: администраторов уже подключают к системе учета призывников

Резерв+ уже можно скачать

Советник министра обороны Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале около 00:52 написал, что приложение Резерв+ уже запустили. Поэтому оно уже доступно для скачивания.

Сейчас Резерв+ доступен для скачивания для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.



Резерв+ уже доступен для загрузки на девайсы / Фото из телеграм-канала Кирилла Тимошенко

Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!

Что надо знать о приложении Резерв+