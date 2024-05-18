Запуск додатка відбувся після того, як набрав чинності новий закон про мобілізацію. Тож тепер всі українські чоловіки віком від 18 до 60 років до 16 липня включно повинні оновити свої облікові дані.

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Резерв+ уже можна завантажити

Радник міністра оборони України Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі близько 00:52 написав, що застосунок Резерв+ уже запустили. Тож додаток вже доступний для завантаження.

Наразі Резерв+ доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.



Резерв+ уже доступний для завантаження на девайси / Фото з телеграм-каналу Кирила Тимошенка

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Що треба знати про застосунок Резерв+