Про це в ефірі Київ24 розповіла директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай. Вона зазначила, що ця послуга нова і не специфічна для ЦНАПів.
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Підключення ЦНАП до системи
Наталія Шамрай зазначила, що наразі департамент ЦНАП не розуміє, яку кількість осіб може очікувати по внесенню даних військовозобов’язаних. Однак директорка пообіцяла, що вони будуть своєчасно реагувати, аби справлятися з такими чергами.
За словами посадовиці, наразі відбувається підключення адміністраторів до системи і працівники оперативно вноситимуть дані.
Військовозобов’язаний у ЦНАПі має мати при собі документ, який посвідчує особу, будемо пересвідчуватися що це ця людина. Будемо вносити дані, які передбачені системою. Зараз відбувається процес підключення адміністраторів ЦНАПів до системи. Ця послуга нова, вона не специфічна для ЦНАПів,
– сказала вона.
Оновлення данних
- Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Він, зокрема, передбачає обов'язок всіх військовозобов'язаних оновити свої дані протягом 60 днів. Окрім ТЦК, законодавство дозволяє зробити це у ЦНАПі чи електронному кабінеті.
- Так, чоловіки від 18 до 60 років, які стоять на військовому обліку, повинні будуть надати такі дані, як прізвище, ім'я, по батькові та дата народження; адреса проживання; номери телефонів; адреси електронної пошти; місце народження та деякі інші персональні дані. Чоловіки, яких зняли з військового обліку, теж мають оновлювати свої дані, адже вони все ще військовозобов'язані.
- В Міноборони розповіли, що київські військкомати можуть прийняти приблизно 50 – 70 осіб на день. ЦНАПи досі не отримали доступи, а їх адміністратори не пройшли навчання. Електронний кабінет в оборонному відомстві обіцяють запустити тільки після 18 травня.