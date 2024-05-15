Новий закон про мобілізацію передбачає зміни в правилах оповіщення та призову населення. Держава планує мати реальну картину щодо всіх військовозобов'язаних та мобілізаційного потенціалу, тому всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні будуть оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі чи електронному кабінеті.

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Які дані треба оновлювати з 18 травня

Всі громадяни України чоловічої статі призивного віку (від 18 до 60 років), які не виключені з військового обліку, протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом про мобілізацію мають уточнити свої персональні дані:

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження;

адреса проживання;

номери телефонів;

адреси електронної пошти;

місце народження;

деякі інші персональні дані.

Чоловіки, яких зняли з військового обліку, теж мають оновлювати свої дані, адже вони все ще військовозобов'язані.

Жінки з фармацевтичною чи медичною передвищою чи вищою освітою теж мають стати на військовий облік. Разом з тим, мобілізації жінки підлягають лише у добровільному порядку.

Способи оновлення даних

Військовозобов'язані можуть уточнити свої дані не лише в ТЦК. Поки це єдиний спосіб оновлення даних. Втім, з 18 травня, коли запрацює закон про посилення мобілізації, з'являться і нові способи. З 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста.

Крім того, авторизувати свої дані можна буде і через ЦНАПи.

Зміни за новим законом про мобілізацію