Новий закон про мобілізацію передбачає зміни в правилах оповіщення та призову населення. Держава планує мати реальну картину щодо всіх військовозобов'язаних та мобілізаційного потенціалу, тому всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні будуть оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі чи електронному кабінеті.
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Які дані треба оновлювати з 18 травня
Всі громадяни України чоловічої статі призивного віку (від 18 до 60 років), які не виключені з військового обліку, протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом про мобілізацію мають уточнити свої персональні дані:
- прізвище, ім'я, по батькові та дата народження;
- адреса проживання;
- номери телефонів;
- адреси електронної пошти;
- місце народження;
- деякі інші персональні дані.
Чоловіки, яких зняли з військового обліку, теж мають оновлювати свої дані, адже вони все ще військовозобов'язані.
Жінки з фармацевтичною чи медичною передвищою чи вищою освітою теж мають стати на військовий облік. Разом з тим, мобілізації жінки підлягають лише у добровільному порядку.
Способи оновлення даних
Військовозобов'язані можуть уточнити свої дані не лише в ТЦК. Поки це єдиний спосіб оновлення даних. Втім, з 18 травня, коли запрацює закон про посилення мобілізації, з'являться і нові способи. З 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста.
Крім того, авторизувати свої дані можна буде і через ЦНАПи.
Зміни за новим законом про мобілізацію
- Робота над законом про мобілізацію тривала довгий час. Спочатку парламент прийняв його в другому читанні та в цілому, а вже 16 квітня закон підписав Володимир Зеленський.
- Закон набере чинності 18 травня 2024 року, після чого чоловіки у віці 18 – 60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані ТЦК, а з 18 травня в ЦНАП чи в електронному кабінеті призовника.
- Кабмін України оновив правила перетину кордону для студентів. Тепер не лише дівчата, а й хлопці можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності.
- На сьогодні не мобілізують студентів училищ, коледжів, вишів, а також інтернів, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів. Але якщо вони обрали денну або дуальну форми навчання.
- Також ми розповідали, хто за новим законом про мобілізацію матиме право на відстрочку від призову.