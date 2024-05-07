В уряді також розповіли, які документи потрібні для перетину кордону. І уточнили, яку інформацію має містити відповідна довідка.
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Як студентам виїхати на навчання чи стажування за кордон
Студенти-чоловіки на сьогодні можуть виїжджати за кордон на навчання чи стажування, якщо виконують такі умови:
- мають від 18 до 22 років;
- не підлягають призову під час мобілізації;
- є учасниками академічної мобільності строком на один семестр;
- навчаються на денній формі у ЗВО державної або комунальної форми власності;
- здобувають освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.
Хто зі студентів може виїхати на навчання за кордон / скриншот відео
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Які документи потрібні для виїзду за кордон
Для виїзду необхідні такі документи:
- е-квиток студента;
- засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).
- довідка від закладу освіту про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.
Які документи потрібні студентові для виїзду за кордон / скриншот відео
У довідці мають бути зазначені:
- підстави співпраці;
- термін навчального семестру за кордоном;
- відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та іспитів.
- підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.
Раніше ми також інформували про те, що в Україні змінюватимуть систему іспитів у сфері вищої освіти . Про це читайте за посиланням.