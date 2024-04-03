Та й виїхати зможуть не всі охочі. Деталі в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

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Хто і коли із студентів зможе виїжджати за кордон

Посадовець зазначив, що зміни до постанови "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України" є правильними, адже мовиться про набуття досвіду та підтримання зв'язків між українськими та європейськими університетами. І додав, що академічна мобільність (тобто можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід) тривала, але в ній брали участь тільки дівчата.

Винницький при цьому зазначив, що тепер втілять у життя семестрову мобільність. Вона стартує з вересня. Студенти зможуть брати участь в обмінах і на один семестр поїхати до європейського закладу.

Переважно – другий-третій курс бакалаврату і скористати з тих знань, які надають наші європейські партнери. Мовиться виключно про державні та комунальні заклади освіти і тільки про бакалаврів віком 18 – 22 років. Ми прогнозуємо 2 тисячі хлопців у семестр,

– повідомив заступник міністра.

І уточнив, що приблизно така кількість дівчат зараз виїжджає на навчання чи стажування за кордон.

Винницький також наголосив, що Україні після відновлення будуть потрібні люди із західним досвідом.

Зверніть увагу! Студенти-чоловіки, аби перетинати кордон у межах вищезгаданої програми, повинні вчитися на денній формі у вишах України державної або комунальної форм власності й здобувати ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).