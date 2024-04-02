Це передбачили у постанові "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України". Раніше таку пропозицію озвучували студенти Маріупольського та Сумського державних університетів під час зустрічей із президентом.
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Хто може їхати на навчання за кордон
За дорученням президента, МОН розробило відповідну постанову.
Документ передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:
- віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
- навчаються на денній формі у вишах України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);
- є учасниками освітньої академічної мобільності;
- їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр.
Які документи потрібні студентам для перетину кордону
Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам треба мати:
- довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:
- підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;
- відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;
- підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
- копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;
- е-квиток студента, перевіреного засобами порталу Дія;
- військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.
Зазначимо також, що детальніше про те, які вимоги ще підготували для студентів, які хочуть поїхати вчитися за кордон, читайте за посиланням.
Що таке академічна мобільність
Це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід.
Для університетів – це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами, зазначили у МОН.