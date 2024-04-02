Это предусмотрели в постановлении "О внесении изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины". Ранее такое предложение озвучивали студенты Мариупольского и Сумского государственных университетов во время встреч с президентом.

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Кто может ехать на обучение за границу

По поручению президента, МОН разработало соответствующее постановление.

Документ предусматривает, что студенты-мужчины смогут пересекать границу во время военного положения при условиях, если они:

в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации;

учатся на дневной форме в вузах Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);

являются участниками образовательной академической мобильности;

едут на обучение в иностранные учебные заведения сроком на 1 семестр.

Какие документы нужны студентам для пересечения границы

Для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам нужно иметь:

справку от учреждения высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:

основания сотрудничества; срока учебного семестра за рубежом;

отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

копию договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;

е-билет студента, проверенного средствами портала Дия;

военно-учетные документы с соответствующими отметками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.

Отметим также, что подробнее о том, какие требования еще подготовили для студентов, которые хотят поехать учиться за границу, читайте по ссылке.