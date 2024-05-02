Про це розповів заступник очільника відомства України Михайло Винницький під час зустрічі з ректорами вишів. І наголосив, що систему іспитів розвиватимуть і надалі.

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В Україні розвиватимуть систему іспитів у сфері вищої освіти

Посадовець зазначив, що тенденція до збільшення державного тестування не є випадковою.

Ми керуємося принципом – якість освіти понад усе. Тому система іспитів буде в подальшому розвиватися і ЄВІ, ЄФВВ і ЄДКІ будуть застосовуватися для всіх рівнів освіти, а особливо активно запроваджуватися в майбутньому для регульованих спеціальностей,

– заявив заступник Лісового.

За його словами, 2024 року для вступу на магістратуру для деяких спеціальностей обов'язково треба буде скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Цей іспит важливий для таких спеціальностей як освіта / педагогіка, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право, інформаційні технології, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини.

Водночас випускники-бакалаври таких спеціальностей як кібербезпека та захист інформації, автомобільний транспорт, транспортні технології (за видами) зможуть вступити до магістратури у разі складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

2024 року вперше під час вступу до аспірантури магістри всіх спеціальностей складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ). Він передбачає тест загальної навчальної компетентності та з іноземної мови.

Нагадаємо також, що НМТ є обов'язковою умовою для вступу до вишів. Не потрібний він лише вступникам із тимчасово окупованих територій.