Об этом рассказал заместитель главы ведомства Украины Михаил Винницкий во время встречи с ректорами вузов. И отметил, что систему экзаменов будут развивать и в дальнейшем.

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В Украине будут развивать систему экзаменов в сфере высшего образования

Чиновник отметил, что тенденция к увеличению государственного тестирования не является случайной.

Мы руководствуемся принципом – качество образования превыше всего. Поэтому система экзаменов будет в дальнейшем развиваться и ЕВЭ, ЕФВВ и ЕДКИ будут применяться для всех уровней образования, а особенно активно вводиться в будущем для регулируемых специальностей,

– заявил заместитель Лисового.

По его словам, 2024 года для поступления на магистратуру для некоторых специальностей обязательно надо будет сдать единое профессиональное вступительное испытание (ЕФВВ). Этот экзамен важен для таких специальностей как образование / педагогика, социальные и поведенческие науки, журналистика, управление и администрирование, право, информационные технологии, сфера обслуживания, публичное управление и администрирование, международные отношения.

В то же время выпускники-бакалавры таких специальностей как кибербезопасность и защита информации, автомобильный транспорт, транспортные технологии (по видам) смогут поступить в магистратуру в случае сдачи единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ).

В 2024 году впервые при поступлении в аспирантуру магистры всех специальностей будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ). Он предусматривает тест общей учебной компетентности и по иностранному языку.

Напомним также, что НМТ является обязательным условием для поступления в вузы. Не нужен он только поступающим с временно оккупированных территорий.