Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький. Він коментував питання відновлення формульного підходу в розподілі бюджетних коштів між вишами.

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Виші в Україні отримають чималу суму від держави

З цих коштів 15 мільярдів гривень, за словами посадовця, виділять як фінансування стабільної діяльності, тобто залежно від кількості студентів, які навчаються в університеті на бюджеті.

Решту коштів розподілять між вишами відповідно до формули, яка враховує таких 5 критеріїв:

показник масштабу;

результативність наукової діяльності;

міжнародне визнання;

показники працевлаштування випускників;

коефіцієнт регіональної підтримки.

У частини університетів через різні причини, зокрема війну, різко скоротився контингент студентів-бюджетників. Відповідно, їхнє державне фінансування також зменшиться,

– заявив заступник міністра.

І додав, що такі виші в перспективі зможуть у межах укрупнення мережі університетів приєднатися до інших закладів освіти, зберігши своє галузеве ядро та самобутність.

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