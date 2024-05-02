Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький. Він коментував питання відновлення формульного підходу в розподілі бюджетних коштів між вишами.
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Виші в Україні отримають чималу суму від держави
З цих коштів 15 мільярдів гривень, за словами посадовця, виділять як фінансування стабільної діяльності, тобто залежно від кількості студентів, які навчаються в університеті на бюджеті.
Решту коштів розподілять між вишами відповідно до формули, яка враховує таких 5 критеріїв:
- показник масштабу;
- результативність наукової діяльності;
- міжнародне визнання;
- показники працевлаштування випускників;
- коефіцієнт регіональної підтримки.
У частини університетів через різні причини, зокрема війну, різко скоротився контингент студентів-бюджетників. Відповідно, їхнє державне фінансування також зменшиться,
– заявив заступник міністра.
І додав, що такі виші в перспективі зможуть у межах укрупнення мережі університетів приєднатися до інших закладів освіти, зберігши своє галузеве ядро та самобутність.
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