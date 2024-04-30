Зокрема, зважають на їхні рейтинги, аби здобути якісну освіту. Про 10 найкращих університетів України за різними критеріями читайте далі.

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10 найпопулярніших вишів України

Найкращі виші оцінюють за різними критеріями. Розглянемо основні з них.

Популярність у мережі

Міжнародний рейтинг World Universities Web Ranking щороку досліджує якість та популярність вишів у мережі Інтернет. Так, 2024 року до десятки найкращих ЗВО України належать:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Харківський національний університет імені Каразіна;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет "Львівська Політехніка";

Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Сумський державний університет;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Харківський національний університет радіоелектроніки.

Популярність за різними критеріями

Один із найвпливових рейтингів вишів також – QS World University Rankings – перелік найкращих освітніх закладів світу, складений на основі глобального дослідження ЗВО світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки. Оцінка включає такі критерії:

репутація в академічному середовищі;

цитованість наукових публікацій представників ЗВО;

співвідношення кількості викладачів і студентів;

результати працевлаштування;

ставлення роботодавців до випускників;

репутація випускників серед роботодавців;

зв'язки з міжнародною науковою мережею;

відносна чисельність іноземних викладачів і студентів;

сталість – соціальний та екологічний вплив тощо.

У 2024 році, за даними рейтингу, 10 найкращих вишів нашої країни такі:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Харківський національний університет імені Каразіна;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Національний університет "Львівська політехніка";

Сумський державний університет;

Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Одеський національний університет імені Мечникова;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Харківський національний університет радіоелектроніки.

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Популярність за публікаціями

Ще один рейтинг українських вишів створюють за даними наукометричної бази SciVerse Scopus. Тут враховують кількість наукових публікацій та їхнє цитування.

10 найкращих вишів України у межах цього рейтингу розташувались так: