Юрист Олександр Брижак розповів, чи можуть після ухвалених змін мобілізувати студентів вишів та коледжів. І назвав важливий нюанс.

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Чи мають відстрочку студенти у 2024 році

Юрист каже: на сьогодні не мобілізують студентів училищ, коледжів, вишів, а також інтернів, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів. Але якщо вони обрали денну або дуальну форми навчання.

Також Брижак назвав важливий нюанс.

Немає такої відстрочки у тих, хто здобуває освіту не за вищим, ніж попередній, рівнем освіти, а за паралельним або нижчим. Тобто особа, яка завершила бакалаврат з економіки та здобуває нині бакалаврський рівень вищої освіти з менеджменту, а також має призовний вік 25 – 60 років та чоловічу стать, може отримати повістку,

– наголосив він.

І нагадав порядок здобуття рівнів освіти зазначено в статті 10 розділу II закону про освіту.

Професійна (професійно-технічна) освіта має початковий, базовий та вищий рівні. Здобуття фахової передвищої освіти передує вищій освіті. А вища освіта має три рівні: перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий, освітньо-творчий),

– уточнив юрист.