В правительстве также рассказали, какие документы нужны для пересечения границы. И уточнили, какую информацию должна содержать соответствующая справка.

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Как студентам выехать на учебу или стажировку за границу

Студенты-мужчины сегодня могут выезжать за границу на обучение или стажировку, если выполняют следующие условия:

имеют от 18 до 22 лет;

не подлежат призыву по мобилизации;

являются участниками академической мобильности сроком на один семестр;

учатся на дневной форме в ЗВО государственной или коммунальной формы собственности;

получают образовательную степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.



Кто из студентов может выехать на обучение за границу / скриншот видео

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Какие документы нужны для выезда за границу

Для выезда необходимы следующие документы:

е-билет студента;

заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от Территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

справка от заведения образование о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.



Какие документы нужны студенту для выезда за границу / скриншот видео

В справке должны быть указаны:

основания сотрудничества;

срок учебного семестра за рубежом;

отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

Ранее мы также информировали о том, что в Украине будут менять систему экзаменов в сфере высшего образования. Об этом читайте по ссылке.