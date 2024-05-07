В правительстве также рассказали, какие документы нужны для пересечения границы. И уточнили, какую информацию должна содержать соответствующая справка.
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Как студентам выехать на учебу или стажировку за границу
Студенты-мужчины сегодня могут выезжать за границу на обучение или стажировку, если выполняют следующие условия:
- имеют от 18 до 22 лет;
- не подлежат призыву по мобилизации;
- являются участниками академической мобильности сроком на один семестр;
- учатся на дневной форме в ЗВО государственной или коммунальной формы собственности;
- получают образовательную степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Кто из студентов может выехать на обучение за границу / скриншот видео
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Какие документы нужны для выезда за границу
Для выезда необходимы следующие документы:
- е-билет студента;
- заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
- военно-справочный документ от Территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).
- справка от заведения образование о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.
Какие документы нужны студенту для выезда за границу / скриншот видео
В справке должны быть указаны:
- основания сотрудничества;
- срок учебного семестра за рубежом;
- отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;
- подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.
Ранее мы также информировали о том, что в Украине будут менять систему экзаменов в сфере высшего образования. Об этом читайте по ссылке.