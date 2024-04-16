Коли саме закон №10449 набуде чинності, що треба знати про це, передає 24 Канал.

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Коли закон набере чинності

Новий закон про мобілізацію набере чинності через місяць після публікації. Однак, перед цим його ще має підписати Володимир Зеленський.

Втім, важливо знати, що деякі рішення очікують на підпис глави держави тижнями, а то й місяцями. Зокрема, закон про зниження призовного віку до 25 років лежав 10 місяців.

Важливо! Президент може підписати або повернути закон на повторний розгляд.

Після того, як закон про мобілізацію набере чинності, певний час триватиме перехідний період – для того, щоб військовозобов'язані могли оновити дані через електронний кабінет, ЦНАП чи ТЦК.

Після публікації Кабінет Міністрів повинен:

упродовж місяця переглянути порядок бронювання військовозобов'язаних та ухвалили нові нормативно-правові акти, а також забезпечити роботу при ЦНАПах та центрах зайнятості рекрутерів для війська;

протягом 2 місяців забезпечити створення та функціонування електронного кабінету військовозобов'язаного;

протягом 3 місяців – внести до парламенту законопроєкти, які забезпечать ротацію, звільнення та реабілітацію військовослужбовців під час воєнного стану.

Зверніть увагу! 15 квітня голова Верховної Ради підписав закон. Наступного дня його направили на підпис президенту.