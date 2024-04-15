Кабінет міністрів отримав завдання розробити та внести на розгляд парламенту закон, що буде регулювати питання звільнення з військової служби військовослужбовців, які перебувають на фронті. Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
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Чому було вилучено правку про демобілізацію
Веніславський розповів, що причина вилучення правок щодо демобілізації полягала в рішенні Кабінету міністрів України, який звернувся до Верховної Ради з проханням доручити уряду розробити окремий законопроєкт, що регулюватиме питання звільнення військовослужбовців, які воюють.
Він також зазначив, що термін "демобілізація" не можна застосовувати в умовах війни.
Я б тут не застосовував термін "демобілізація", він в умовах війни взагалі не застосовується, оскільки демобілізація – це переведення загалом усього на мирний лад, а до кінця війни ми можемо говорити лише про додаткові підстави для звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців,
– заявив нардеп.
Веніславський додав, що Кабінету міністрів було доручено розробити та внести на розгляд парламенту закон, який якраз і буде регулювати питання звільнення з військової служби, які протягом певного строку виконували бойові завдання.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Під час прийняття закону про мобілізацію була врахована пропозиція нардепів щодо відстрочки аспірантам. Відтак, аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання, було надано право на відстрочку від мобілізації.
- У законопроєкті передбачається, що консульські дії за кордоном чоловіки, віком від 18 до 60 років, зможуть здійснювати лише за наявності у них військово-облікових документів. Втім, членкиня Комітету з питань нацбезпеки Ірина Фріз заявила, що це для того, щоб у Міноборони та Генштабі розуміли, скільки громадян перебувають за кордоном.
- Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що, на його думку, Зеленський підпише закон про мобілізацію протягом двох тижнів.