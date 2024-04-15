Кабинет министров получил задание разработать и внести на рассмотрение парламента закон, который будет регулировать вопрос увольнения с военной службы военнослужащих, находящихся на фронте. Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Смотрите также Закон о мобилизации заработает уже летом: в Минобороны рассказали, к чему готовиться украинцам
Почему была изъята правка о демобилизации
Вениславский рассказал, что причина изъятия поправок по демобилизации заключалась в решении Кабинета министров Украины, который обратился в Верховную Раду с просьбой поручить правительству разработать отдельный законопроект, регулирующий вопрос увольнения военнослужащих, которые воюют.
Он также отметил, что термин "демобилизация" нельзя применять в условиях войны.
Я бы здесь не применял термин "демобилизация", он в условиях войны вообще не применяется, поскольку демобилизация – это перевод всего на мирный лад, а до конца войны мы можем говорить только о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих,
– заявил нардеп.
Вениславский добавил, что Кабинету Министров было поручено разработать и внести на рассмотрение парламента закон, что как раз и будет регулировать вопрос увольнения с военной службы, которые в течение определенного срока выполняли боевые задачи.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Во время принятия закона о мобилизации было учтено предложение нардепов об отсрочке аспирантам. Поэтому, аспирантам, которые учатся как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения, было предоставлено право на отсрочку от мобилизации.
- В законопроекте предусматривается, что консульские действия за рубежом мужчины, в возрасте от 18 до 60 лет, смогут осуществлять только при наличии у них военно-учетных документов. Впрочем, член Комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Фриз заявила, что это для того, чтобы в Минобороны и Генштабе понимали, сколько граждан находятся за рубежом.
- Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что, по его мнению, Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель.