Об этом рассказали в Аппарате Верховной Рады. Также отметили, кто еще, кроме студентов, будет иметь право на отсрочку, передает 24 Канал.

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Отсрочка для аспирантов

При принятии нового закона о мобилизации было учтено предложение народных депутатов – членов Комитета.

Предоставить аспирантам, которые учатся как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения, право на отсрочку от мобилизации,

– отметили в Аппарате Рады.

Кто не подлежит призыву по мобилизации

Так, призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат следующие категории соискателей и работников образования: