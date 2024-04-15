Об этом рассказали в Аппарате Верховной Рады. Также отметили, кто еще, кроме студентов, будет иметь право на отсрочку, передает 24 Канал.
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Отсрочка для аспирантов
При принятии нового закона о мобилизации было учтено предложение народных депутатов – членов Комитета.
Предоставить аспирантам, которые учатся как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения, право на отсрочку от мобилизации,
– отметили в Аппарате Рады.
Кто не подлежит призыву по мобилизации
Так, призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат следующие категории соискателей и работников образования:
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании";
- докторанты и лица, зачислены на обучение в интернатуру;
- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.