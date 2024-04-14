Так, заместитель председателя Верховной Рады прогнозирует, что Владимир Зеленский подпишет соответствующий закон в течение двух недель. Об этом Александр Корниенко заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Когда Зеленский подпишет закон о мобилизации

"Оптимистично, за следующие две недели он будет опубликован и вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые – за месяц", – сказал Корниенко.

Также, по его словам, пока в парламенте не зарегистрировано никаких постановлений, которые бы блокировали подписания принятых изменений в закон о мобилизации.

Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет,

– подчеркнул вице-спикер.

Кстати, перед подписанием закона ОП будет проверять его на соответствие Конституции.

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