Об этом рассказал заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает 24 Канал.

К теме В Украине отменен статус "ограниченно годный"

Уже этой весной

Чиновник отметил, что президент подписал закон №10313, который отменяет заключение ВВК "ограниченно годен".

Сейчас идет согласование изменений в 402 приказ. И с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение годности к службе, тех людей, которые были признаны ограниченно годными,

– подчеркнул Гаврилюк.

Обратите внимание! Отныне есть только два вывода ВВК – "годен" и "непригоден" к военной службе.

Что надо знать о прохождении ВВК