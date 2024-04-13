Об этом рассказал заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает 24 Канал.
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Уже этой весной
Чиновник отметил, что президент подписал закон №10313, который отменяет заключение ВВК "ограниченно годен".
Сейчас идет согласование изменений в 402 приказ. И с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение годности к службе, тех людей, которые были признаны ограниченно годными,
– подчеркнул Гаврилюк.
Что надо знать о прохождении ВВК
- Согласно закону, граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны в течение 9 месяцев пройти повторный медосмотр.
- Комиссия должна определить, к какой теперь категории принадлежит человек.
- Однако, осмотр будет возможен после того, как подзаконные нормативно-правовые акты, в частности, приказ №402 Минобороны, будут приведены в соответствие с этим законом. К этому времени ВВК не будут иметь правового основания действовать по нормам, которые закрепляет закон №10313.