Про це розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, передає 24 Канал.
До теми В Україні скасовано статус "обмежено придатний"
Уже цієї весни
Посадовець зауважив, що президент підписав закон №10313, який скасовує висновок ВЛК "обмежено придатний".
Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними,
– підкреслив Гаврилюк.
Що треба знати про проходження ВЛК
- Відповідно до закону, громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні впродовж 9 місяців пройти повторний медогляд.
- Комісія має визначити, до якої тепер категорії належить людина.
- Однак, огляд буде можливий після того, як підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, наказ №402 Міноборони, будуть приведені у відповідність із цим законом. До цього часу ВЛК не матимуть правового підґрунтя діяти за нормами, які закріплює закон №10313.