Про це розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, передає 24 Канал.

До теми В Україні скасовано статус "обмежено придатний"

Уже цієї весни

Посадовець зауважив, що президент підписав закон №10313, який скасовує висновок ВЛК "обмежено придатний".

Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними,

– підкреслив Гаврилюк.

Зверніть увагу! Відтепер є лише два висновки ВЛК – "придатний" і "непридатний" до військової служби.

Що треба знати про проходження ВЛК