Президент скасував статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних, підписавши відповідний законопроєкт №10313.

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В Україні не буде "обмежено придатних"

2 квітня президент повернув із підписом "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

У ньому, зокрема, пропонувалося скасувати статус "обмежено придатний".

Відтепер існує лише два висновки ВЛК – "придатний" і "непридатний" до військової служби.

Чи потрібно буде заново пройти ВЛК

У законопроєкті мовиться, що чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні впродовж 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Оскільки комісія має визначити до якої категорії належить людина, яку раніше визнали "обмежено придатною".

При цьому важливо розуміти, що такий огляд буде можливий після того, як підзаконні нормативно-правові акти, зокрема Наказ № 402 Міністерства оборони України, будуть приведені у відповідність із цим законом. До цього ВЛК не матимуть правового підґрунтя діяти за нормами, які пропонує законопроєкт № 10313.