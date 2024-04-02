Електронний кабінет допоможе скороротити кількость візитів громадян до територіальних центрів комплектації. Проєкт закону було зареєстровано в парламенті 18 вересня 2023 року депутатами різних фракцій.

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У Міноборони наголошували, що законопроєкт є "критично важливим для обороноздатності України". Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних. Також електронний кабнет переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.