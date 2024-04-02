Наразі українська армія найбільше потребує піхоти. Про це розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.
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Найбільш потрібні фахівці — це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога,
– сказав він.
Генерал-майор пояснив, що фахова підготовка мобілізованого відбувається з огляду на спеціальність, яку він матиме у війську.
Ніколюк наголосив, що базова військова підготовка допомагає людині звикнути до навантажень у супроводі інструкторів.
Щоб за ті декілька місяців людина звикла до навантажень, необхідно щоб за нею хтось дивився, контролював її. Є відповідні фахівці, ми знову проводимо з ними зборові заходи, ми їх навчаємо і враховуємо це,
– додав він.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Комітет з питань оборони завершив розгляд усіх правок законопроєкту про мобілізацію 29 березня. Зараз секретаріат верстає таблицю, аби зрозуміти, де могли бути допущені різні неузгодженості чи технічні помилки. Уже наступного тижня громадяни зможуть з нею ознайомитися.
- Відомо, що пропонується зменшити вік мобілізації з 27 до 25 років. Юнаки зможуть пройти обов'язковий військовий вишкіл з 2025 року. Вони самі зможуть обрати час, коли його проходити.
- Натомість строкової служби не буде. Замість неї введуть базову військову службу, яка триватиме 5 місяців у мирний час та 3 місяці – у воєнний.
- Варто зазначити, що поняття "обмеженої придатності у воєнний час" виключили із законодавства. Ці люди, імовірно, будуть проходити повторну військово-лікарську комісію. Якщо будуть придатними, то поповнять вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах.