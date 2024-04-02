Наразі українська армія найбільше потребує піхоти. Про це розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.

Читайте також Росіяни створили пропагандистське відео, щоб зірвати мобілізацію в Україні: ISW розкрив деталі

Найбільш потрібні фахівці — це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога,

– сказав він.

Генерал-майор пояснив, що фахова підготовка мобілізованого відбувається з огляду на спеціальність, яку він матиме у війську.

Зверніть увагу! з 2025 року у закладах вищої освіти запроваджується базова військова підготовка. Вона стане обов'язковою, проте буде затверджено перелік категорій громадян, що звільняються від такого обов’язку.

Ніколюк наголосив, що базова військова підготовка допомагає людині звикнути до навантажень у супроводі інструкторів.

Щоб за ті декілька місяців людина звикла до навантажень, необхідно щоб за нею хтось дивився, контролював її. Є відповідні фахівці, ми знову проводимо з ними зборові заходи, ми їх навчаємо і враховуємо це,

– додав він.

Мобілізація в Україні: останні новини