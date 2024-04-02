Аналітики Інститут вивчення війни детально вивчили опублікований ролик. Експерти наголосили, що це відео вирізняється високою вартістю та "кінематографічною витонченістю".

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Що пишуть аналітики про пропагандистське відео

В ISW зауважили, що ролик зняли якісно. Окрім того, записали його українською мовою, щоб мати більший вплив. Аналітики наголошують, що це пропагандистське відео є "продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції".

Окрім того, відомо, що у ролику знялися професійні актори, які раніше з'являлися у російських шоу та серіалах. Аналітики зауважили, що один з акторів відмовився коментувати свою участь у пропагандистському ролику, лише зауважив, що "знімається не лише у фільмах, а й в рекламі".

Кремль і раніше використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення,

– наголосили в ISW.

Хто знявся у пропагандистському ролику

РосЗМІ встановили, що у пропагандистському антиукраїнському ролику знялися професійні актори – 26-річний Максім Громов з Ярославля та 31-річний Алєксандр Панов з Тюмені.



У пропагандистському ролику знялися професійні актори / Скриншот

"Еліту" у цьому пропагандистському ролику зобразив російський актор Максім Громов. Відомо, що він живе у Москві, бере участь у виставах столичного театру "Антреприза". Також Громов знімався у серіалі "Безпринципні". Варто наголосити, що це не перший пропагандистський ролик, у якому знімається актор. Також Громов знімався у прокремлівській рекламі, у якій закликав брати участь у виборах президента.

Алєксандр Панов зіграв роль "мобілізованого". Відомо, що він працював у Тюменському театрі ляльок і масок, знімався у російських фільмах "Тобол", "Братик", "Не поспішай", "Любовна Магія" та "Ворожка".

Також вдалося встановити ще одну особу з пропагандистського ролика – Андрєя Соколовського. Він не професійний актор, але з'являвся у різних російських шоу, зокрема – "Звана вечеря" і "Давай одружимося".