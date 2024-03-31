У новому законопроєкті не передбачається зменшення мобілізаційного віку до 18 років. Про всі особливості законопроєкту № 10449 та процесу мобілізації в квітні 2024 року читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Які зміни чекають на громадян

За новим законопроєктом, пропонується мобілізація громадян від 25 до 60 років (зараз цей вік становить 27 років).

Також з 2025 року у закладах вищої освіти запроваджується базова військова підготовка. Вона стане обов'язковою, проте буде затверджено перелік категорій громадян, що звільняються від такого обов’язку.

Зверніть увагу! Громадяни 18 – 24 років можуть обрати час проходження базової військової служби.

Строкову службу планують скасувати, а замість неї буде запроваджено базову військову службу на термін 5 місяців у мирний час, у воєнний – на 3 місяці.

Зеленський висловився про мобілізацію з 18 років

Президент України під час розмови зі студентами Сумщини зазначив, що на сьогодні є загальна мобілізація в Україні. За словами Володимира Зеленського, він знає, що зараз поширюється новий наратив, що будуть "когось з 18-річних мобілізовувати".

Проте Зеленський наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності. Він закликав не вірити наративам, а довіряти лише офіційним даним та перевіряти інформацію на офіційних сайтах.

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