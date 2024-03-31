У новому законопроєкті не передбачається зменшення мобілізаційного віку до 18 років. Про всі особливості законопроєкту № 10449 та процесу мобілізації в квітні 2024 року читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Які зміни чекають на громадян
За новим законопроєктом, пропонується мобілізація громадян від 25 до 60 років (зараз цей вік становить 27 років).
Також з 2025 року у закладах вищої освіти запроваджується базова військова підготовка. Вона стане обов'язковою, проте буде затверджено перелік категорій громадян, що звільняються від такого обов’язку.
Строкову службу планують скасувати, а замість неї буде запроваджено базову військову службу на термін 5 місяців у мирний час, у воєнний – на 3 місяці.
Зеленський висловився про мобілізацію з 18 років
Президент України під час розмови зі студентами Сумщини зазначив, що на сьогодні є загальна мобілізація в Україні. За словами Володимира Зеленського, він знає, що зараз поширюється новий наратив, що будуть "когось з 18-річних мобілізовувати".
Проте Зеленський наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності. Він закликав не вірити наративам, а довіряти лише офіційним даним та перевіряти інформацію на офіційних сайтах.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Комітет з питань оборони Верховної Ради завершив розгляд понад 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Уже через два тижні документ можуть винести на голосування у другому читанні.
- Деякі питання довелось пропустити, зокрема: відстрочка від мобілізації загалом, а також для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, і ще стимулювання до призову на військову службу та обмеження за неявку до ТЦК.
- Нещодавно профільний комітет відхилив правки щодо можливості бронювання громадян з огляду на високу зарплатню та сплачені податки, оскільки такі пропозиції порушують принцип рівності громадян. Водночас в Офісі Президента вважають, що потрібно упровадити економічне бронювання з огляду на реальну заробітну плату.