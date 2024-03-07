Дискусію щодо цього треба проводити на рівні Збройних Сил України, Міністерства оборони. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента Україна Михайло Подоляк, зауваживши, що мовиться не про пафосні слова, а про справедливість.

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Чому важливе економічне бронювання

Щодо цього питання справді є багато негативних тлумачень. Але варто усвідомити, що ті, хто не воюють, все одно мають вкладатися в війну, робити свій максимальний внесок.

Це не питання мобілізації, це трошки інше питання. Не може такого бути, що хтось не вкладається у війну в країні. Навіть якщо ти сьогодні не перебуваєш на передньому краї, у третьому ешелоні, на полігоні, навчальному центрі,

– наголосив Михайло Подоляк.

Він додав, що це можна робити зокрема через вклад в економіку, адже такий підхід є системним. Він потрібен, щоб в України були економічні ресурси для ведення війни. Частково цю дискусію мають провести завдяки закону про мобілізацію.

Депутати мають брати на себе відповідальність, дискутувати, приймати рішення, які враховуватимуть справедливі концепти. І щодо тих, хто вже сьогодні два роки на лінії фронту, і щодо тих, хто не готовий туди йти. Це складні дискусії,

– підкреслив Подоляк.

Крім цього, варто пам'ятати, що після двох років війни провести мобілізацію на надзвичайно високому рівні дуже складно. Така ситуація була б і на Заході. Соціологія підтверджує, що дуже обмежене коло людей в інших країнах готові взяти зброю до рук і піти воювати.

До того ж у нас постійно йде мобілізація. Так, з певними проблемами, з негативізацією, але вона йде. І було б бажано, щоб ті, хто мають брати на себе політичну відповідальність, не просто брали чи не брали її, а виходили й комунікували, пояснювали, чому так, а не інакше,

– зауважив радник голови ОПУ.

Підсумовуючи він наголосив, що всім треба добре усвідомлювати, як має функціонувати економіка України в стані довгої війни.

Мобілізація в Україні: актуальні новини