Дискусію щодо цього треба проводити на рівні Збройних Сил України, Міністерства оборони. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента Україна Михайло Подоляк, зауваживши, що мовиться не про пафосні слова, а про справедливість.
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Чому важливе економічне бронювання
Щодо цього питання справді є багато негативних тлумачень. Але варто усвідомити, що ті, хто не воюють, все одно мають вкладатися в війну, робити свій максимальний внесок.
Це не питання мобілізації, це трошки інше питання. Не може такого бути, що хтось не вкладається у війну в країні. Навіть якщо ти сьогодні не перебуваєш на передньому краї, у третьому ешелоні, на полігоні, навчальному центрі,
– наголосив Михайло Подоляк.
Він додав, що це можна робити зокрема через вклад в економіку, адже такий підхід є системним. Він потрібен, щоб в України були економічні ресурси для ведення війни. Частково цю дискусію мають провести завдяки закону про мобілізацію.
Депутати мають брати на себе відповідальність, дискутувати, приймати рішення, які враховуватимуть справедливі концепти. І щодо тих, хто вже сьогодні два роки на лінії фронту, і щодо тих, хто не готовий туди йти. Це складні дискусії,
– підкреслив Подоляк.
Крім цього, варто пам'ятати, що після двох років війни провести мобілізацію на надзвичайно високому рівні дуже складно. Така ситуація була б і на Заході. Соціологія підтверджує, що дуже обмежене коло людей в інших країнах готові взяти зброю до рук і піти воювати.
До того ж у нас постійно йде мобілізація. Так, з певними проблемами, з негативізацією, але вона йде. І було б бажано, щоб ті, хто мають брати на себе політичну відповідальність, не просто брали чи не брали її, а виходили й комунікували, пояснювали, чому так, а не інакше,
– зауважив радник голови ОПУ.
Підсумовуючи він наголосив, що всім треба добре усвідомлювати, як має функціонувати економіка України в стані довгої війни.
Мобілізація в Україні: актуальні новини
- Верховна Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію. До нього подали понад 4 тисячі правок, а це може суттєво затягнути час. У комітеті з питань нацбезпеки, оборони й розвідки повідомили, що документ може потрапити до зали Верховної Ради до кінця березня. Ухвалення в другому читанні можливе в першій половині квітня 2024 року.
- Ухилянтам можуть обмежити право керувати автомобілем. Депутати повідомили, що дійшли консенсусу щодо цього питання. Також у новому законі обіцяють врегулювати відстрочку від освіти. Зараз люди можуть здобувати кілька вищих освіт, щоб уникнути призову.
- Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення строковиків у запас. Мовиться про тих, хто був призваний ще до початку повномасштабного вторгнення. Звільнитися зі служби вони не могли. Президент наголосив, що багато з них хочуть підписати контракт зі Збройними Силами.