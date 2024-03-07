Дискуссию по этому поводу надо проводить на уровне Вооруженных Сил Украины, Министерства обороны. Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что говорится не о пафосных словах, а о справедливости.

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По этому вопросу действительно есть много негативных толкований. Но стоит осознать, что те, кто не воюют, все равно должны вкладываться в войну, делать свой максимальный вклад.

Это не вопрос мобилизации, это немножко другой вопрос. Не может такого быть, что кто-то не вкладывается в войну в стране. Даже если ты сегодня не находишься на переднем крае, в третьем эшелоне, на полигоне, учебном центре,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Он добавил, что это можно делать в частности через вклад в экономику, ведь такой подход является системным. Он нужен, чтобы у Украины были экономические ресурсы для ведения войны. Частично эту дискуссию должны провести благодаря закону о мобилизации.

Депутаты должны брать на себя ответственность, дискутировать, принимать решения, которые будут учитывать справедливые концепты. И в отношении тех, кто уже сегодня два года на линии фронта, и в отношении тех, кто не готов туда идти. Это сложные дискуссии,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме этого, стоит помнить, что после двух лет войны провести мобилизацию на чрезвычайно высоком уровне очень сложно. Такая ситуация была бы и на Западе. Социология подтверждает, что очень ограниченный круг людей в других странах готовы взять оружие в руки и пойти воевать.

К тому же у нас постоянно идет мобилизация. Да, с определенными проблемами, с негативизацией, но она идет. И было бы желательно, чтобы те, кто должны брать на себя политическую ответственность, не просто брали или не брали ее, а выходили и коммуницировали, объясняли, почему так, а не иначе,

– отметил советник председателя ОПУ.

Подытоживая он отметил, что всем надо хорошо осознавать, как должна функционировать экономика Украины в состоянии долгой войны.

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