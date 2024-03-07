Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он также рассказал, сколько украинских граждан, подлежащих мобилизации, могут привлечь к службе на фронт, передает 24 Канал.

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Сколько людей могут мобилизовать на фронт

Тимочко объяснил, что мобилизационный резерв Украины составляет около 5 миллионов человек. Сейчас примерно 2,5 миллиона граждан готовы нести военную службу.

Если рассчитывать, что мобилизационный ресурс у нас в стране – около пяти миллионов. И миллион уже пошел служить, то мы можем говорить, что из тех, кто остался, это на самом деле готовых так или иначе нести военную службу – более 2,5 миллиона, пусть даже два миллиона,

– подчеркнул он.

Кроме того, председатель совета резервистов Сухопутных войск подчеркнул, что эти данные являются ответом тем, кто "очень кричал и орал", что мобилизация 500 тысяч человек – это "катастрофа".

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